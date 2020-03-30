İTSO’dan üyelerine finans ve KOBİ danışmanlığı hizmeti

30 Mart 2020

BURSA (DÜNYA) - İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO), Finans ve KOBİ Danışmanlığı birimini oluşturdu. Finans ve KOBİ Danışmanlığı görevine getirilen Caner Özer, bunun yanı sıra Oda üyelerine Türk Eximbank teşvikleri ile Sanayi Bakanlığı yatırım teşvikleri ve Ticaret Bakanlığı ihracat teşvikleri konularında da bilgilendirmelerde bulunacak.

Oluşturulan birimle ilgili bilgi veren İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO) Başkanı Yavuz Uğurdağ, “Odamız üyelerinin daha kaliteli hizmet alabilmeleri noktasında çalışmalarımızı tüm hızıyla sürdürüyoruz. Hizmetlerimize bir yeni birim daha eklemiş bulunuyoruz. Bünyemizde oluşturulan Finans ve KOBİ Danışmanlığı biriminde görev alacak olan Finans Uzmanımız Caner Özer, üyelerimizin finansal konularda aradıkları cevapları yanıtlayarak kendilerine destek verecek. Bunun yanı sıra ihracatçı üyelerimizin talepleri doğrultusunda Türk Eximbank teşvikleri, krediler ve sigortalarla ilgili bilgiler verilecek. Birimimizde ayrıca, Sanayi Bakanlığı’nın yatırım teşvikleri ile Ticaret Bakanlığı’nın ihracat teşvikleriyle ilgili güncel bilgiler talep eden üyelerimizle paylaşılacak ve bu sayede üyelerimizin devlet desteklerinden bilinçli bir şekilde faydalanmaları sağlanacaktır. Birimimizin Odamıza ve üyelerimize hayırlar getirmesini temenni ediyor, tüm üyelerimizi hizmetimizden faydalanmaya davet ediyoruz” dedi.