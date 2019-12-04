İTSO’dan üyelerine “Türk Dış Yatırım Paneli”

04 Aralık 2019

BURSA (DÜNYA) - Düsseldorf, Köln, Duisburg, Essen şehirlerinin de içinde bulunduğu Almanya’nın Kuzey Ren-Vestfalya Eyaleti’nin Ekonomik Kalkınma Ajansı ile Dünya Gazetesi işbirliğinde, İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası ev sahipliğinde “Türk Dış Yatırım Paneli” düzenleniyor. İTSO Başkanı Yavuz Uğurdağ, yatırım ve ticaret merkezi olan bölgenin sunacağı fırsatların aktarılacağı panele tüm iş insanlarını davet etti.

Program ile ilgili bilgiler veren İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO) Başkanı Yavuz Uğurdağ, “İnegöllü sanayicilerimizin ve iş insanlarımızın kendilerini ve işletmelerini geliştirerek gerek ulusal gerekse uluslararası alanlarda daha etkin olmaları noktasında gerçekleştirdiğimiz eğitim ve seminer programlarımıza bir yenisini daha ekliyoruz. Dünya Gazetesi ve Almanya Kuzey Ren-Vestfalya Eyaleti Ekonomik Kalkınma Ajansı işbirliğinde İnegöllü iş insanlarımıza yönelik olarak “Türk Dış Yatırım Paneli” düzenliyoruz. Kalkınma ajansı, yurt dışında şirketleşip işlerini Avrupa’ya taşımak isteyen Türk iş insanlarımıza bölgeyi tanıtarak ücretsiz danışmanlık ve bürokratik hizmetler sunuyor. Yurtiçi pazarında faaliyet gösteren ve yurtdışına açılmak isteyen ya da yurtdışında yeni pazarlara hitap etmek isteyen iş insanlarımıza büyük fayda sağlayabileceğine inanıyoruz. Tüm iş insanlarımızı ve sanayicilerimizi 06 Aralık 2019 Cuma günü saat 10.00’da Odamız Konferans Salonu’nda başlayacak olan panele davet ediyoruz” dedi.

DÜNYA Gazetesi Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Güldağ’ın moderatörlüğünü yapacağı program kapsamında; NRW İnvest Türkiye Temsilcilik Müdürü Dr. Adem Akkaya “Avrupa Pazarlarına Çıkış Kapısı: Kuzey Ren-Vestfalya Eyaleti”, Uluslararası Vergi Hukuku Uzmanı YMM Cevdet Kocaş “Kuzey Ren-Vestfalya’da Şirketleşmenin Amaçları, Uygulama, Vergi Hukuku”, Emili Avukatlık Bürosu Av. Dr. Abdullah Emili “Kuzey Ren-Vestfalya’da Şirketleşmenin Hukuki Çerçevesi, Süreç, İşletiş”, Aktaş Lee Management Consultants GmbH firması yetkilisi Zafer Aktaş “Kuzey Ren-Vestfalya’da Yatırımcılara Sağlanan Teşvikler”, Nedex Kimya ic. A.Ş. firma yetkilisi Beliğ Ünlüer, Elektra Elektronik Türkiye A.Ş. firma yetkilisi Armağan Şakar ve Arslan Yapı Otomasyon Ltd. Şti. firma yetkilisi Soner Arslan ise “Yatırımcı Gözüyle Kuzey Ren-Vestfalya’nın Sunduğu Fırsatlar” konularında sunum gerçekleştirecek.