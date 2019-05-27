“İvme Paketi tarımda güzel günlerin habercisi”

27 Mayıs 2019

BURSA (DÜNYA) - Açıklanan İvme Finansman Paketi’nin güçlü ve kararlı bir şekilde sürdürülen yapısal reformlar arasında önemli bir yeri olduğunu belirten Matlı, “Hazine ve Maliye Bakanımız Berat Albayrak’ın açıklamaları iş dünyası olarak bizleri umutlandırdı. Özellikle Bakanımızın gerek tarım gerek enflasyonla mücadele gerek ihracatın artması gerekse de ithalatın azalması açısından büyük önem taşıyan sözleri, tarımda güzel günlerin habercisidir” dedi.

İvme Finansman Paketi’nin tarımda, ithalatın azalması açısından da büyük önem taşıdığına inandığını belirten BTB Yönetim Kurulu Başkanı Özer Matlı “Açıklanan paket ile birlikte ticaret hacim dengesi sağlanması hedeflenirken, makro planlar ve akılcı çözümler de yeniden gündemimiz olacaktır. Umuyorum ki İvme Finansman Paketi, Türk Tarımının dünya ile rekabet gücünü ciddi boyutta arttıracak ve finansmana erişimde üreticilerimize büyük avantaj sağlayacaktır” diye konuştu.