“İyi yetişmiş gençler sektöre güç katacak”

18 Ekim 2019

BURSA (DÜNYA) - BUÜ Teknik Bilimler MYO Tekstil Programı 1. Sınıf öğrencileriyle seminerde buluşan Bebe Çocuk Konfeksiyon Sektörü Sanayici ve İşadamları Derneği (BEKSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Yıldız ve yönetim kurulu üyeleri öğrencilere bebe giyim sektörü, BEKSİAD’ın faaliyetleri ve Vişne Caddesi’nde gerçekleştirilen ticaret hakkında bilgilendirmelerde bulundular.

Bebe giyim ve konfeksiyonun 35 yıllık geçmişe sahip, genç bir sektör olduğunu söyleyen BEKSİAD Başkanı Ömer Yıldız, Bursa’da 35 yıl önce ufak atölyelerde imalata başlayan bebe giyim ve konfeksiyon sektörü, şu anda Türkiye üretiminin yüzde 80’ini gerçekleştirilen ve ürettiği ürünlerin yüzde 60’ını tüm dünyaya ihraç eden bir konuma gelmiştir. Bebe konfeksiyonu sektöründe faaliyet gösteren firmaların bir araya gelmesiyle oluşan Vişne Ticaret Bölgesi de 4 bine yaklaşan firma, 80 bin çalışanıyla istihdama katkı sağlamaktadır” dedi.

BEKSİAD Akademi’de eğitimler veriliyor

Bebe giyim ve konfeksiyon sektöründe güçlü bir birlikteliğin olduğunu vurgulayan Yıldız, “2003 yılında sektördeki arkadaşlarımızla birlik ve beraberlik içerisinde hareket etmek, taleplerimizi yetkililere tek bir ağızdan aktarmak ve Vişne Caddesi’ni dünyaya tanıtmak için kurduğumuz BEKSİAD ile bugüne kadar kurulma hedeflerimizin çoğunu gerçekleştirdik. Yılda iki kez düzenlediğimiz JunioShow Fuarıyla ürünlerimizi tüm dünyadan gelen alıcılara sergiliyor ve önemli iş ilişkileri kurma fırsatı yakalıyoruz. Bursa Ticaret ve Sanayi Odası ile birlikte yürüttüğümüz Ur - Ge kümelerimiz ile yurtdışındaki önemli fuarlara ziyaretler gerçekleştiriyor ve bu fuarlarda ürünlerimizi tanıtıyoruz. Bunun yanı sıra sektörde faaliyet gösteren firma ve çalışanlarını sektördeki son gelişmeler hakkında bilgilendirmek amacıyla kurduğumuz BEKSİAD Akademi’de eğitimler veriyoruz” diye konuştu. İyi yetişmiş, kalifiye gençlerin sektöre büyük güç katacağına dikkat çeken Yıldız, BEKSİAD olarak eğitime destek verdiklerini aktardı.