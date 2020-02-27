27 Şubat 2020

BURSA (DÜNYA) - Ekonomi Güven Endeksi’nin Şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 0.5, geçen yılın Şubat ayına göre ise 13.9 puan artış gösterdiğini belirten DOSABSİAD Başkanı Çevikel, “Ekonomiye olan güven geçen sene Şubatta yüzde 83.6 düzeyindeydi. Endeks Şubat ayı verileriyle yüzde 97.5’e yükseldi. Bir yıllık artış yaklaşın 14 puandır ve ekonomideki iyileşmenin, özellikle Temmuz ayından itibaren başlayan artış trendinin sürdüğünü göstermektedir” şeklinde konuştu.

Açıklamasında, üretim ve ihracat başta olmak üzere ekonomik faaliyetlerin kararlılıkla devam etmesi gerektiğine vurgu yapan DOSABSİAD Başkanı Çevikel, “Ekonomi Güven Endeksi, ekonominin geleceğine ilişkin güncel ve önemli ipuçları vermektedir. Bu rakamları değerlendirirken içinde bulunduğumuz durumu ve dünyayı baz alırsak bir çok Avrupa ülkesinin de önünde yer aldığımızı görebiliriz. İyileşmenin devamlılığını sağlamalıyız” dedi.