İzmir-İstanbul Otoyolu, Kınık OSB’yi çekim merkezi yaptı

22 Haziran 2020

NİHAT DELİBAŞI-İZMİR

İstanbul-İzmir Otoyolu’nun faaliyete geçmesi ile Kınık ekonomisi hareketlendi. Kınık Belediye Başkanı Sadık Doğruer, otoyolun faaliyete geçmesi ile birlikte artan ilgi sayesinde Kınık OSB’de boş parsel kalmadığını, tarıma dayalı ihtisas OSB’nin (TDİOSB) yer tahsisisin tamamlanmasıyla ilçenin göç alır hale geleceğini kaydetti. Doğruer, “Kınık OSB ve TDİOSB’nin faaliyete geçmesiyle ilçemizdeki işsizlik sorunu çözülecek. İlçelerden göç alır noktaya geleceğiz” dedi.

Bakırçay Havzası’nın verimli topraklarıyla tarımın her türlüsüne imkan sağlayan ilçenin İzmir-İstanbul Otoyolu’nun faaliyete geçmesiyle birlikte cazibe merkezi haline geldiğini söyleyen Doğruer, 750 dönüm araziye sahip Kınık OSB’de 20 yılda gerçekleşmeyen yatırımların son 2 yılda geldiğini vurguladı. Doğruer, “İstanbul otobanının açılması ve ulaşımın 3 saate düşmesi ilçemizi lojistik olarak önemli noktaya getirdi. Kınık OSB’de yer kalmadı. Gelen taleplere yanıt veremiyoruz. 41 parsele sahip OSB’de şu an 8 fabrikada yaklaşık 700 kişi istihdam ediliyor. İnşaatı devam eden 6 fabrika yıl sonunda faaliyete geçecek. Devam eden ve yatırımı realize olacak firmalarla bir yılın sonunda genişleme talebini gündeme taşıyacağız” diye konuştu.

TDİOSB’de geri sayım başladı

İlçenin tarım ve tarıma dayalı sanayi altyapısına vurgu yapan Doğruer, ilçede Tarıma Dayalı İhtisas OSB kurulmasının kararlaştırıldığını belirterek, şunları söyledi: “1 milyon 550 bin metrekare yer tahsis edildi. Bu mevcut OSB’mizin iki katı büyüklüğüne denk geliyor. Önümüzdeki günlerde TDİOSB’nin adının konması için sektör, paydaş toplantıları yapılacak. Zira, OSB tıbbi aromatik bitkilerle lokalize kalmayacak. Tohum konusu da dahil edilecek. Bu sayede tohum bitkileri, yem fabrikası yatırımlarına açılım sağlayarak tarıma dayalı bütün sektörleri ilçemizde yatırıma bekliyoruz. Önümüzdeki günlerde TDİOSB’de sektör temsilcilerinin katılımıyla yol haritasını belirleyeceğiz. Teknik gezi yapacağız. Bu konudaki öncü laboratuvarları ziyaret edeceğiz. Kınık OSB ve Kınık TDİOSB ile ilçemizin işsizlik sorunu çözüleceği gibi çevre ilçelerden göç olacağını öngörüyoruz.”

550 parsel atıl tarım arazisi bulunuyor



Sadık Doğruer, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ilan ettiği atıl arazilerin tarıma kazandırılması projesi kapsamında da ilçe Tarım İl Müdürlüğü ve Milli Emlak Genel Müdürlüğü ile koordineli bir çalışma yürüttüklerini açıkladı. Doğruer, “Kınık’ta Hazine’ye ait 550 parsel atıl tarım arazisinin envanteri çıkartılıyor. Çalışma sonunda bu arazilerin kamuya ardından çiftçimize tahsis edilmesiyle 2. derece tarım arazileri üretime kazandırılmış olacak. Bu arazilerde TDİOSB’de işlenecek tarım ürünlerinin, tıbbi aromatik bitkilerin yetiştirilmesi sağlanacak. Atıl arazilerin tarıma kazandırılması projesi TDİOSB’yi destekleyecek bir konu olacak” açıklamasını yaptı.