İzmir, pandemi EXPO’suna aday oluyor

01 Haziran 2020

Nihat DELİBAŞI/İZMİR

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, pandemi temalı bir EXPO düzenlemek için Dünya Sağlık Örgütü’ne (DSÖ) başvuracaklarını açıkladı. Ege Turistik İşletmeler Birliği (ETİK) Başkanı Mehmet İşler’in Futurist Otelci Cem Kınay ile birlikte gerçekleştirdiği Post Corona Dönüşüm ve Değişim Tasarımı başlıklı ETİK zoom buluşmasına konuk olan İBB Başkanı Tunç Soyer, söz konusu başvuruyu hafta içinde tamamlayacaklarını açıkladı.

Soyer, İzmir’in coğrafi, tarihi ve kültürel özellikleriyle önemli turizm merkezi olduğunu vurguladı. Geçmişte kalan bu özelliği canlandırmak için var güçleriyle çalıştıklarını, koronavirüs pandemisinin ardından turizm sektörüne yönelik tesislerde hijyen ve güvenlik standartlarını belirlemek amacıyla ilk kez İzmir’de Turizm Hijyen Kurulu oluşturarak, sektör paydaşlarıyla yürütülen çalışmalar sonunda ‘Selluka’ sistemi geliştirildiğini hatırlattı. Bu tesislerde hijyen ve güvenlik standartlarını belirlemek amacıyla ilk kez İzmir’de Turizm Hijyen Kurulu oluş turulduğunu ve sektörün paydaşlarıyla yürütülen çalışmalar sonucunda ‘Selluka’ sisteminin geliştirildiğini hatırlatan Soyer, “Bu sistem İzmir’e gelen yerli ve yabancı misafirlerimize konaklama ve yeme - içme tesislerinden gönül rahatlığıyla yararlanma imkanı sunacaktır” açıklamasını yaptı.

“Ege’de sağlam bir tıp geçmişi var”

Turizm çalışmalarında tarih, gastronomi başlıklarının öne çıkarıldığına, ancak gerek 2015, gerekse 2020 EXPO adaylık sürecinde sağlık teması ile uluslararası arenaya çıkan İzmir’in bu konudaki birikimine vurgu yapan Soyer, şunları söyledi: “Sağlık İzmir için en önemli başlıklardan bir tanesi. 2015 ve 2020 EXPO’suna ‘Herkes İçin Sağlık’ teması ile çıkan İzmir, tıp anlamında değil sadece, daha niş bir kavramla aday oldu. Bu topraklarda uzun yaşarsın ve bu topraklarda sağlam bir tıp geçmişi var. Bunu mevcutta yaşadığımız koronavirüs krizinde gördük. Ama aynı zamanda köklerimiz de bunu söylüyor. 2 bin sene önce komutan Agememnon yaralılarını tedavi ettirmek için Balçova’daki termalleri kullanmış. İnsanlık aleminin bildiği en büyük tıp adamı Galenos, Bergamalı. Tıp biliminin sembolü olan çift başlı yılan bu topraklardan, Bergama’dan çıkmış. Müzikle tedavi yine bundan 2 bin yıl önce hemşehrilerimiz tarafından bulmuş.”

Soyer, bu topraklardan dünyaya sağlıkla ilgili güçlü bir mesaj vermek istediklerini ve bu amaçla Dünya Sağlık Örgütü’ne giderek özel temalı bir EXPO yapmak için başvuracaklarını açıkladı. Soyer şöyle konuştu: “Pandemi EXPO’su yapmak için başvuracağız ve başvurumuzu bu konuda onlarında desteğini istemek üzere hafta içinde yapacağız.”

ÖZEL TEMALI BİR EXPO OLACAK



Merkezi Paris’te bulunan Uluslararası Sergiler Bürosu (Bureau International des Expositions-BIE) tarafından düzenlenen Dünya Sergileri (EXPO), 19. yüzyılın ortalarından beri düzenlenen ve ülkeler arasındaki iletişime katkı sağlayan uluslararası etkinliklerdir. BIE, her 5 yılda bir, evrensel bir temayla Dünya Sergisi (World Expo), iki Dünya Sergisinin arasında ise özel bir temayla Uluslararası Özellikli Sergi (International Specialized Expo) düzenliyor. İzmir ise pandemi EXPO’su ile özel temalı bir EXPO gerçekleştirmeyi hedefliyor.