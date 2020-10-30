İzmir, yerel kalkınmada dünyaya ilham verecek

30 Ekim 2020

İZMİR-DÜNYA

“Yerel Kalkınma Modeli” başlıklı online etkinlikte Ekonomi Gazetecileri Derneği (EGD) üyeleri ile buluşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, yerel kalkınma ile ilgili çalışmalarını anlattı. Ege Bölgesi’nden biraz daha büyük Hollanda’nın dünyanın ikinci büyük tarım ihracatçısı olduğunu belirten Soyer, “Ege Bölgesi gibi bereketli bir coğrafya Hollanda’nın çok daha gerisinde. Bunu hazmedemiyoruz. Ve bunu değiştireceğiz” dedi.

DÜNYA Gazetesi Genel Koordinatörü Vahap Munyar ile Başdanışman Rüştü Bozkurt’un da katıldığı, moderatörlüğünü EGD Başkanı Celal Toprak'ın yaptığı etkinlikte konuşan Soyer, yerel kalkınmanın şehirlerdeki milyonlarca yurttaş ile alın teriyle ekmeğini kazanan üreticiler arasında bir köprü vazifesi gördüğünü ve bu köprüyü daha da güçlendirmeye devam edeceklerini söyledi. İzmir’in tarımsal zenginlik ve değerlerine vurgu yapan Soyer, “Amacımız dünyadan ilham alan ama aynı şekilde dünyaya ilham olan bir kent olmak” dedi.

“Kooperatifler ne üretirse alacağız”

Tarımla, turizmle ilgili birçok şey yaptıklarını vurgulayan Soyer, eskiden tarımın sadece tarlada ürün yetiştirmekten ibaret olduğunu, bugün ise iletişimle, endüstriyel tasarımla, pazarlamayla ilgili bir sektör haline geldiğini vurguladı. Yerel tohumlara ve yerel hayvancılığın geliştirilmesinin önemine değinen Soyer, şunları söyledi: “Saksıda yetiştirdiğimiz bir avuç karakılçık buğdayı ile başlattığımız süreç bugün bin dönümün üzerinde bir üretime dönüştü. Bugün İzmir’in birçok ilçesinde karakılçık yetiştiriliyor. Yerel tarımın korunması, sahiplenmesi ve desteklenmesi üzerinde durmamız gereken çok önemli bir konu. Küçük üreticinin, aile çiftçisinin üretimine destek olmayı ve böylece başka bir tarımın mümkün olduğunu göstermeyi hedefliyoruz. Küçük üreticiyi desteklemek için çıktığımız yolda bir sembol oluşturduk.”

Endüstriyel tarım dışında çiftçiyi yaşatmak, kooperatiflere sahip çıkmak gerektiğini dile getiren Soyer, şöyle devam etti: “Biz kooperatiflere açık çek verdik. Ne üretirseniz alacağız diye. Yoksa üretim yaptıramayız. Ne zaman küçük üretici toprağından hayatını idame ettirecek bir gelir sağlayamıyor o zaman köyden göç başlıyor ve o kadim kültür zayıfl ıyor ve köklerinden kopmaya başlıyor. Küçük üreticiyi desteklemek zorundayız. Kent dengesini sağlayabilmek ve tüketicinin sağlıklı ve çeşitli ürünlerle buluşması açısından küçük üreticiyi yaşatmak zorundayız. Bu da kooperatifçilikten geçiyor. Üreticinin ürününü işlemek mutlaka katma değere dönüştürmeye ihtiyaç duyuluyor. Sonraki süreç ise işlenen ürünün uluslararası alanlarda pazarlanması. Böylelikle üretici kooperatiflerimizin de gücü artacak.”

Halkın Bakkalı e-ticarete taşınıyor



Tunç Soyer, Türkiye’nin birçok üretici tarımsal kalkınma kooperatifinden ürünlerin satıldığı Halkın Bakkalı’nı sanal ortamda güçlendirme kararı aldıklarını söyledi. Soyer, “Bunun yazılımıyla ilgili çalışma tamamlanmak üzere. Önümüzdeki günlerde sadece iç piyasada değil, yurt dışına da ürünlerimizi pazarlayacağız. Burada özellikle ürünün işlenmesiyle elde edilen yeni endüstriyel ürünlerin olmasına gayret ediyoruz. Örneğin biz mandalina kurusu yapmıştık. Bu sayede ürün yaklaşık beş-altı misli değer kazandı. Daha önce bu ürün üreticinin elinde kalıyordu ”diye konuştu.