“İzmir’de son iki ayda 400 lokanta kapandı”

14 Eylül 2020

NİHAT DELİBAŞI-İZMİR

Pandemi, esnafın alışkanlıklarını değiştirtti. Lokantacılıkta ailesinin 3. kuşak temsilcisi olan Türkiye Lokantacılar ve Pastacılar Federasyonu, İzmir Lokantacılar ve Gazinocular Odası Başkanı Aykut Yenice, esnafın ayakta kalabilmek için çeşitli kampanyalar düzenlemeye başladığını dile getirdi. Kendilerinin de İzmir’in nüfus yoğunluğu en fazla bölgeleri arasında yer alan Çankaya’daki işletmelerinde döner ve ayrandan oluşan menü seçenekleriyle kampanyalı satışa başladıklarını kaydeden Yenice, İzmir’de son 2 ayda oda üyesi 400 işyerinin kapandığını belirtti. Yenice, “Bizler de ayakta kalabilmek için bu şekilde kampanyalara başladık. Karları minimize ettik. Ancak aktiviteyi ayakta tutabilmek adına birçok kuruluş da bu yolu izliyor. Dolayısıyla yaşamak için, kendimizi yaşatabilmek için bugüne kadar alışık olmadığımız işleri yapmaya başladık” diye konuştu.

Yenice, lokantacı esnafının olmazsa olmazları arasında ilk sırada yer alan temizlik ve hijyen konusunda, uzman olmayan kişilerin kitle iletişim araçlarında yaptığı olumsuz yorumların neden olduğu endişeye dikkat çekti. Bu konuda Yenice şunları söyledi: “Pandemi sürecinde en fazla denetlenen kurumlarız. Belediye, emniyet, tarım, sağlık kuruluşlarının temsilcileri işyerlerimizi ayrı ayrı denetliyor. Bizler bu denetimlerden memnunuz. Ancak, müşteri kitlesinde yol açtığı gereksiz endişe zarar verici boyutlarda.”

“Adımız küçük esnaf ama işimiz büyük”

Pandemi sonrası esnafa getirilen kısıtlamaların yarattığı sıkıntılara değinen Yenice, 7 aydan bu yana disko, bar, gece kulübü ve birahanelerin kapalı olduğunu hatırlattı. İzmir Kordonboyu’ndan 110 işletme olduğunu belirten Yenice, “Bu 110 işletme bugün kapansa, hangi otomotiv, mobilyacı, ayakkabıcı esnafı öder o kiraları. Dolayısıyla adımız küçük esnaf ama işimiz büyük ticaret erbabı. Bizlere destek olunmalı. Özellikle yerel yönetimler işgaliye, tabela, ilan vergisi gibi konularda esneklik göstermeli. Kira, elektrik ve su faturalarıyla ilgili destekler çok yerinde olacak. KDV indirimi bir yıl sürmeli. Asgari ücret vergi dışı bırakılmalı. Kredisini ödemekte zorlanan ve yeni kredi ihtiyacı olan esnafa yardımcı olunmalı” diye konuştu.