İznik Belediyesi EMITT 2020’de ilçeyi tanıtıyor
2020 yılını “Tanıtım Yılı” ilan eden İznik Belediyesi, Doğu Akdeniz Turizm ve Seyahat Fuarı (EMITT) 2020 Fuarı’nda İznik’e özel alanda tanıtımlara başladı.
BURSA (DÜNYA) - Medeniyetler Başkenti İznik’in tarihi, kültürel, doğal güzelliklerinin yanı sıra İznik çinisinin de tanıtıldığı stantta İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta ziyaretçilerle tek tek ilgilenerek bilgiler verdi. 2 Şubat tarihine kadar sürecek fuarda İznik çinisiyle ilgili özel etkinlikler de yer alıyor.