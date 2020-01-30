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İznik Belediyesi EMITT 2020’de ilçeyi tanıtıyor

2020 yılını “Tanıtım Yılı” ilan eden İznik Belediyesi, Doğu Akdeniz Turizm ve Seyahat Fuarı (EMITT) 2020 Fuarı’nda İznik’e özel alanda tanıtımlara başladı.

İznik Belediyesi EMITT 2020’de ilçeyi tanıtıyor
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BURSA (DÜNYA) - Medeniyetler Başkenti İznik’in tarihi, kültürel, doğal güzelliklerinin yanı sıra İznik çinisinin de tanıtıldığı stantta İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta ziyaretçilerle tek tek ilgilenerek bilgiler verdi. 2 Şubat tarihine kadar sürecek fuarda İznik çinisiyle ilgili özel etkinlikler de yer alıyor.

Bursa İznik Belediyesi emitt fuarı

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