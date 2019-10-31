Jeotermal ve mineralli su kaynakları ihale edilecek

31 Ekim 2019

ESRA ÖZARFAT

BURSA - Bursa’da farklı bölgelerde yer alan beş adet jeotermal kaynak ve doğal mineralli su ruhsat sahaları Bursa Valiliği tarafından ihale edilecek. Bursa Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı tarafından yapılan duyuruda ihalelerin 12 Kasım Salı günü saat 14’te açık teklif artırma usulü ile yapılacağı kaydedildi.

İhale kapsamında Mustafakemalpaşa Taşköprü mevkiinde 3 bin 813 hektarlık doğal mineralli su kaynağı, Harmancık Ilıcasu mevkiinde bin 122 hektarlık jeotermal kaynak, İnegöl Çayyaka’da 159 hektarlık jeotermal kaynak ve mineralli su, Fevziye’de bin 433 hektar alanda doğal mineralli su ile İnayet Elmaçayır Pınarcık mevkiide de bin 438 hektar alanda doğal mineralli su kaynağı ihale edilecek. Duyuruda 5 ihalenin toplam muhammen bedeli 230 bin 832 lira olarak belirlendi.