Junioshow, 60 ülkeden binin üzerinde yabancı ziyaretçi ağırlıyor

03 Temmuz 2019

ESRA ÖZARFAT

BURSA - Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) ve TÜYAP Bursa Fuarcılık A.Ş. tarafından Bebe Çocuk Konfeksiyonu Sektörü Sanayici ve İşadamları Derneği (BEKSİAD) işbirliğiyle gerçekleştirilen, bebe ve çocuk konfeksiyonu sektörünün kalbinin attığı Junioshow Fuarı kapılarını açtı.

150 firmanın 0-12 yaş arası bebe ve çocuk hazır giyim sonbahar-kış koleksiyonlarını sergilediği fuara 60 ülkeden bini aşkın yabancı ziyaretçi de katıldı. 6 Temmuz’a kadar TÜYAP Bursa Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi’nde ziyaretçileri ağırlayacak olan fuarın açılışına Bursa Valisi Yakup Canbolat, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, BTSO Yönetim Kurulu Başkanı Yardımcısı İsmail Kuş, TÜYAP Bursa Fuarcılık A.Ş. Genel Müdürü İlhan Ersözlü, BEKSİAD Başkanı Ömer Yıldız, ilçe belediye başkanları ile sektör temsilcileri katıldı.

TÜYAP Bursa Fuarcılık A.Ş. Genel Müdürü İlhan Ersözlü, Junioshow’un bu yıl temmuz ayında bir önceki yıla göre yüzde 35 büyümeyle kapılarını açtığını söyledi. Türkiye’nin hazır giyim ve konfeksiyon ihracatı içinde bebe ve çocuk konfeksiyonunun yüzde 1,6’lık pay aldığına işaret eden Ersözlü, hedeflerinin bu oranı artırmak olduğuna dikkat çekti.

Bursa Valisi Yakup Canbolat da bebe çocuk konfeksiyonunun yüzde 80’inin Bursa’da üretildiğini, yüzde 60’ının Bursa’dan ihraç edildiğini vurgulayarak, sektörün 3 bini aşkın firmasıyla 80 bin kişiye istihdam sağladığını dile getirdi. Canbolat, “Kendi tasarımlarını kendi markalarıyla dünyaya pazarlayan sektörümüz dünyanın pek çok bölgesine ürünlerini satarak ülke ekonomisine önemli katkı sağlıyor. 2018 sonu itibariyle ihracat hacmindeki yüzde 4,27 büyümeyle Bursa hazır giyim sektörünün parlayan yıldızı oldu” dedi.

Bursa’yı fuarcılıkta üs yapmayı hedeflediklerini ifade eden BTSO Yönetim Kurulu Başkanı Yardımcısı İsmail Kuş, ziyaretçi sayısı, kurulan işbirlikleri, yabancı alım heyetlerinin ilgisi açısından gelinen noktanın sevindirici olduğunu belirtti. Sektörün 1 milyar dolarlık ihracat potansiyeline sahip olduğuna vurgu yapan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Ar-Ge, yeni işbirlikleri ve yeni tasarımların geliştirilmesi için fuarların önemine dikkat çekti.

BEKSİAD Başkanı Ömer Yıldız ise “Bugün Yeni Zelanda’dan ABD’ye, Güney Afrika’dan Rusya’ya kadar onlarca ülkeye ürün satıyoruz. Aynı zamanda Amerika’dan Avrupa’ya, Asya’dan Afrika ve Avustralya ülkelerine kadar dünyanın dört bir köşesinden alıcılar bölgemize gelmeye başladı. Bu yaşananlar bizleri memnun ediyor, gelecek adına umutlandırıyor” diye konuştu.