Junioshow Fuarı 9 Ocak’ta başlıyor

07 Ocak 2019

BURSA (DÜNYA) - Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) ve TÜYAP Bursa Fuarcılık A.Ş. tarafından Bebe Çocuk Konfeksiyonu Sektörü Sanayici ve İşadamları Derneği (BEKSİAD) işbirliğiyle gerçekleştirilen, bebe ve çocuk konfeksiyonu sektörünün kalbinin atacağı Junioshow Fuarı, 9 Ocak Çarşamba günü kapılarını açıyor. Fuara, BTSO’nun Ticari Safari Projesi ve TÜYAP’ın girişimleriyle 60 ülkeden 1.000’den fazla yabancı alıcı gelecek.

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, sektörün buluşma noktası olan Junioshow’un sadece Türkiye’de ve bölgede değil, dünya tarafından kabul edilen bir fuar haline geldiğini vurguladı. Bursalı firmaların Türkiye bebe ve çocuk konfeksiyonu üretiminin yüzde 80’ine yakınını tek başına karşıladığını hatırlatan Burkay, Ar-Ge ve tasarım unsurlarıyla oluşturulan bir ürünü marka haline getirmenin en önemli yollarından birinin fuarlar olduğunu kaydetti. İbrahim Burkay, “Küresel Fuar Acentesi, Ticari Safari ve Ticaret Bakanlığımızın destekleriyle devam eden UR-GE projelerimizle firmalarımızın küresel arenada söz sahibi oyuncular haline gelmesini istiyoruz. 2019 yılının kentimizdeki ilk fuarı olacak Junioshow ile sektörümüz 2019 yılına daha moralli başlayacak” dedi.

‘İlkbahar-yaz kreasyonları’ görücüye çıkacak

TÜYAP Bursa Fuarcılık A.Ş. Genel Müdürü İlhan Ersözlü de geçen yıl Ocak ve Temmuz aylarında gerçekleştirilen Junioshow fuarlarının başarısına işaret etti. Ersözlü, “Kurulan iş bağlantıları ile hem bölge hem de ülke ekonomisine katma değer sağladık. Bu yıl da yoğun tanıtım çalışmaları ile hazırlandığımız Junioshow Fuarı’nda, 4 salondan oluşan 30 bin metrekare kapalı alanda, yerli üreticilerin ağırlıklı olduğu 200’e yakın firma yine fuara özel dekor stantlarda yer alırken, 0-12 yaş bebe ve çocuk hazır giyim sektörünün ‘ilkbahar-yaz kreasyonları’ organizasyonda görücüye çıkacak. Bursalı firmaların yanı sıra İstanbul, Gaziantep, Manisa, Adana illerinden de firmalar stantlarla yer alacak. Yabancı alıcıların Türkiye’de üretilen ürünleri yerinde inceleme fırsatı bularak önemli anlaşmalara imza atacakları fuar, Bursalı üretici firmaları Ar-Ge çalışmalarını artırmaya, kalite odaklı üretim anlayışlarını tasarım ve teknolojiye yaptıklarını yatırımlarla geliştirmeye teşvik ediyor” diye konuştu.

Sektörü hareketlendirdi

Fuar boyunca sektörün kalbinin Bursa’da atacağını belirten BEKSİAD Başkanı Ömer Yıldız ise şu değerlendirmeyi yaptı, “Her yıl üzerine katarak gelişen fuarımız, bebe ve çocuk konfeksiyonu sektöründe ülkemizin üretim üssü konumunda bulunan şehrimizin marka değerini güçlendiriyor. Yerli ve yabancı alıcılar, fuarımızda ilkbahar-yaz sezonunun ürünlerini bulabilecekler. Tekstilin başkenti konumunda bulunan Bursamız, Junioshow gibi sektörel fuarlarla da adından söz ettirmeye devam edecektir.”

Junioshow defilesi

Katılımcı firmaların fuara özel hazırladıkları yeni koleksiyonlarından oluşan Junioshow Defilesi, 9 Ocak Çarşamba ve 10 Ocak Perşembe günü 14.00 – 15.00 saatleri arasında güney fuaye alanında gerçekleşecek. Defile firmalarının ürün gamına göre özel hazırlanan “90’larda Çizilmiş”, “Piknik”, “Kaykaycı Çocuk”, “Babam Gibi”, “Dans Provası”, “Meleklerin Hediyesi”, “Küçük Trendsetter”, “50’li Yıllar” konseptlerindeki ürünler küçük mankenlerin dansları eşliğinde izleyicilerin beğenisine sunulacak.