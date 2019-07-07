Junioshow Fuarı’nı 13 bine yakın iş profesyoneli ziyaret etti

07 Temmuz 2019

BURSA (DÜNYA) - Bursa Ticaret ve Sanayi Odası, Tüyap Bursa Fuarcılık A.Ş. ve Bebe Çocuk Konfeksiyonu Sanayici ve İş Adamları işbirliğiyle, bebe ve çocuk konfeksiyonu sektörünün üretim merkezi Bursa’da düzenlenen Junioshow Fuarı firmaların ihracatına güç kattı. 3-6 Temmuz tarihlerinde düzenlenen fuarda firmalar, 0-12 yaş arası bebe ve çocuk hazır giyimi sonbahar-kış koleksiyonlarını sergiledi. BTSO’nun Ticari Safari Projesi ve TÜYAP’ın girişimleriyle yaklaşık 60 ülkeden 1.100’ü aşkın yabancı alıcının ziyaret ettiği fuarda önemli iş bağlantıları kuruldu.

“İhracat ve markalaşma”

BTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İsmail Kuş, bu yıl ikinci kez düzenlenen Junioshow Fuarı’nın bebe ve çocuk konfeksiyonu sektörünün dünyaya açılmasına ve sektörün markalaşmasına öncülük ettiğini vurguladı. Fuara 150 firmanın katılım gösterdiğini belirten Başkan Yardımcısı İsmail Kuş, “Bebe çocuk konfeksiyonu üretiminin yüzde 80’inin gerçekleştiği ve Vişne Ticaret Bölgesi gibi önemli bir üretim merkezine sahip olan Bursa’mıza kazandırdığımız Junioshow Fuarı, kısa bir süre içerisinde önemli bir gelişim kaydederek sektör temsilcilerimize önemli katkılar sağladı. Uluslararası fuar listelerinde de yer alan ve tüm dünyadaki sektör profesyonellerince merakla beklenen bir fuar haline gelen Junioshow, bir kez daha yabancı alıcıların ilgi odağı oldu. Firmalarımızı, önemli alıcılarla buluşturan fuarımız sektörümüzün ihracatına büyük katkı sağladı” dedi.

“57 ülkeden 12 bin 766 iş insanı”

Junioshow Fuarı’nın 2019 yılındaki ikinci buluşmasını değerlendiren TÜYAP Bursa Fuarcılık A.Ş. Genel Müdürü İlhan Ersözlü, fuarın yaklaşık 57 ülkeden gelen 12 bin 766 iş profesyoneli tarafından ziyaret edildiğini açıkladı. Milyonlarca dolarlık sipariş ile hem bölge hem de ülke ekonomisine katma değer sağlayan fuarda, 150 firmanın tek tip özel dekor stantlarda ‘sonbahar–kış’ konseptinin en son trendlerini sergilediğini kaydeden Ersözlü, “Geçen yıl Temmuz ayında gerçekleştirilen fuara göre katılımcı firma sayısında ve sergileme alanında yüzde 35 büyüyen Junioshow Fuarı’nı, TÜYAP yurt dışı ofislerinin çalışmaları ve BTSO’nun Ticari Safari Projesi kapsamında; 1.165 yabancı iş insanı ziyaret etti. Yurt içinden ise 34 şehirden gelen sektör temsilcileri, 4 gün boyunca kurdukları iş bağlantıları ile sektörün ticaret hacmine katkı sağladı” diye konuştu. İlhan Ersözlü, Junioshow Fuarı’nın bir sonraki buluşmasının 8 – 11 Ocak 2020 tarihleri arasında yapılacağını ifade etti.

“İhracat anlaşmaları yapıldı”

Bebe Çocuk Konfeksiyonu Sanayici ve İş Adamları (BEKSİAD) Başkanı Ömer Yıldız, Junioshow süresince firmaların önemli ihracat anlaşmaları yaptığını belirtti. Türkiye’deki bebe ve çocuk giyiminin yüzde 80’ini üreten Bursa’nın, bu üretimin yüzde 60’ını ihraç ettiğini kaydeden Yıldız, Junioshow Fuarı’nın sektörün ihracatına önemli katkılar sağladığını belirtti. Ömer Yıldız, “Bursalı firmalarımız dünyanın 60’tan fazla ülkesine ihracat gerçekleştiriyor. Fuarımız da sektörümüze yeni pazarlara ulaşma imkanı sağlıyor. Fuara katılan alım heyetleri sayesinde birçok yeni anlaşmanın gerçekleştiği fuar, sektörümüzün gelişimine katkı sağlamaya devam etti. Sektörümüze öncülük eden BTSO’ya teşekkür ediyoruz” dedi.