Junioshow’da kuralar çekildi

12 Aralık 2019

BURSA (DÜNYA) - Bebe Çocuk Konfeksiyonu Sektörü Sanayici ve İşadamları Derneği’nin (BEKSİAD), Tüyap Bursa Fuarcılık A.Ş. ve Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) işbirliğiyle yılda iki kez düzenlediği JUNIOSHOW fuarının, 2020 Ocak ayında yapılacak ve Sonbahar-Kış ürünlerinin sergileneceği fuarına ilişkin stant kuraları çekildi.

Kura öncesinde değerlendirmelerde bulunan BEKSİAD Başkan Ömer Yıldız, “Ocak ayında kapılarını açacak olan yılın ilk fuarında 160’ın üzerinde firma stant açacak. Fuara olan ilgi her yıl seferinde artıyor ve bu bizi, sektörümüzün geleceği adına fazlasıyla mutlu ediyor. Bu noktada Fuar Komisyonu’muz başta olmak üzere fuarın bugüne ulaşmasında emekleri bulunan herkese çabalarından ötürü teşekkür ederim. Nasıl ki BEKSİAD, Bursa’nın bir markasıysa, artık JUNIOSHOW da şehrimizin bir markası oldu. Bu markaya ne kadar sahip çıkarsak, sektörümüze de aynı oranda sahip çıkmış oluruz. JUNISHOW’la hem sektörümüz hem şehrimiz hem de ülkemiz kazanıyor” dedi.