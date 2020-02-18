''Kaçak ağır vasıta lastikleri sektöre darbe vurdu”

18 Şubat 2020

Osman ŞİŞKO



Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) Meclis Üyesi Emre Koç, ağır vasıta lastiklerinde kaçak sorunu yaşandığını belirterek, “Ülkemize kamyon grubunda Çin lastiklerinin girmesi yasaktır. Fakat gayri yasal yoldan giren lastikler yine gayri yasal yollar ile son kullanıcı ile buluşturulmakta dır. Bu durum sektöre darbe vurmaktadır” dedi.



TTSO’nun imalat, demir-maden toptancılığı firmalarının yer aldığı 3. Meslek Komitesinden Meclis Üyesi Emre Koç, meslek komitesindeki firmaların talepleriyle ilgili açıklamalarda bulundu.



İş makinaları sektöründe yedek parça konusunda yüzde 95 oranında dışa bağımlı bir yapının mevcut olduğunu belirten Koç, “Firmalar yedek parça tedarikini ithal ettiğinden ciddi döviz kaybımız vardır. Ekonomide yaşanan sıkıntıların en fazla etkilendiği sektörlerden biri takdir edersiniz ki inşaat sektörü. Bu durum iş makinesi sektöründe faaliyet gösteren firmalarımızı doğrudan etkilemektedir. 2016 yılında Türkiye’de satılan 4 bin 782 iş makinesinin 439’u Samsun’dan Artvin’e kadar olan kuzey bölge olarak tanımladığımız illere satılmıştır. 2017 yılında 4 bin 962 iş makinasının 396’sı kuzey bölgeye, 2018 yılında 2 bin 830 iş makinesinin 201 adeti, 2019 yılının ilk 11 ayında ise bin 163 iş makinesinin 51 adedi kuzey bölgeye satılmıştır. 2016 yılından başlayan düşüş trendi 2019 yılında en üst seviyeye çıkmıştır. Bölgede uygulanan projelerin azalmasına paralel olarak iş makinesi sektöründe de sürekli azalan bir ivme var” dedi.



“KAÇAK LASTİK SEKTÖRÜ VURUYOR”



Koç, meslek komitesinde yer alan diğer sektör olan lastik sektöründe Çin Lastiği sorunu bulunduğunu ifade ederek, “Ülkemize kamyon grubunda Çin lastiklerinin girmesi yasaktır. Fakat gayri yasal yoldan giren lastikler yine gayri yasal yollar ile son kullanıcı ile buluşturulmakta dır. Bu durum düzgün çalışmak isteyen, vergisini düzenli ödemeye çalışan gerektiği yerde de daha fazla istihdam sağlamak isteyen temsilcilerimizi zora sokmaktadır. Satış adetlerinin daha fazla olması gerekirken, kaplama işi ile uğraşan üyelerimizin daha fazla imalat yapması gerekirken yasal olmayan Çin lastiği ile firmalarımız zarar görmektedir. Olayın diğer ayağında ise devletimizin yasal olarak yapılacak satıştan alınacak vergiden mahrum bırakılmasıdır. Bu durum üzerinde hassasiyet ile durulması gerektiğini belirtmek istiyorum” diye konuştu.

