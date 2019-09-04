Kaçak döküm yapanlara 1.8 milyon TL ceza kesildi

04 Eylül 2019

BURSA (DÜNYA) – Bursa Büyükşehir Belediyesi, doğayı kirletici unsurlara karşı yoğun bir mücadele veriyor. Özellikle dere kenarları ve verimli tarım alanlarına kaçak olarak dökülen hafriyatların önüne geçmek için Büyükşehir Belediyesi’nce 32 adet hafriyat depolama, 5 adet tarımsal amaçlı depolama, 7 adet proje kapsamında dolgu alanı, 8 adet geri kazanım kırma eleme tesisi ve 5 adet nebati toprak geri kazanım tesisi oluşturuldu. Alt ve üst yapı çalışmaları sonucu oluşan hafriyat toprağı, inşaat yıkıntı ve asfalt atıkları öncelikli olarak kaynağında değerlendirilirken, artan atıklar yine öncelikli olarak geri kazanım tesislerine yönlendirilerek hafriyat depolama sahalarında bertaraf ediliyor.

Uydudan takip

Sorunlara kaynağında ve etkin müdahale için hafriyat taşıyan araçların Büyükşehir Belediyesi’nden ‘Hafriyat Toprağı, İnşaat/Yıkıntı Atıkları Taşıma İzin Belgesi’ alması gerekirken, bu belgeyi almak isteyenlerin ise araç takip sistemine girmesi gerekiyor. UKOME kararıyla hafriyat taşıyan araçlara, uydu araç takip sistemine uyumlu, damper hareketlerine duyarlı GPS cihazı taktırılması zorunluluğu getirilirken, bugüne kadar 930 adet kamyon GPS’le takibe alındı. Gerek uydu takibi gerekse saha denetimlerinde kaçak olarak hafriyat dökümü yaptığı tespit edilen kişilere 72 bin 197 TL ve firmalara da 216 bin 591 TL para cezası uygulanıyor. Bu yılın ilk 8 ayında kaçak döküm yaptıkları tespit edilen 11 kişi ve firmaya toplam 1 milyon 807 bin 892 TL para cezası kesildi.

“Taviz yok”

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, sağlıklı bir çevrenin sürdürülebilir olması için yatırımlar kadar, korumaya yönelik faaliyetlerin de büyük önem taşıdığını söyledi. Çevre konunda sadece belediyelere değil, 7’den 70’e toplumun tüm kesimlerine önemli görevler düştüğünü hatırlatan Başkan Aktaş, “Hafriyat atıkları da nüfusu 3 milyonu aşan, yapılaşmanın sürekli arttığı kentimizin önemli sorunlarından biri. Yeterli depolama alanlarımızı oluşturduk. Bu alanların dışına yapılan kaçak dökümlerle ilgili denetimlerimiz de aralıksız sürüyor. Bu yıl içinde 680 denetim gerçekleştiren ekiplerimiz, hafta içi mesai saatleri dışında ve hafta sonları da denetimlerini aralıksız sürdürüyor” dedi.