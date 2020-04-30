30 Nisan 2020

BURSA (DÜNYA) - Bursa Uluslararası Tekstil Ticaret Merkezi (BUTTİM) Yönetim Kurulu Başkanı Sadık Şengül, yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını sonrası oluşan ekonomik çalkantıdan en çok sermaye gücü sınırlı olan küçük ve orta ölçekli işletmelerin olumsuz etkilendiğini söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın koordinasyonunda ekonominin ve ticari işletmelerin bu süreci en az hasarla kapatması adına alınan önlemlerin ve destek kredilerinin firmalara bir nebze olsun nefes aldırdığını aktaran Şengül, “Ancak satış ve alışveriş olmamasından kaynaklanan iç pazardaki durmadan dolayı firmalar sermayelerinden yiyor. Hepimiz ‘önce sağlık’ diyoruz, ama kademeli de olsa normal yaşama dönüşü iple çekiyoruz" dedi.

BUTTİM Yönetimi olarak firma sahibi ve çalışanlarının dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınından korumak için aldıkları tedbirleri eksiksiz yürütmeye devam ettiklerini dile getiren Şengül, “Sağlık için hijyen, temizlik ve dezenfektasyon, salgınla mücadelenin ön koşulu. Bu bilinçle özel ekipler merkezimizi belirli aralıklarla temizlemekte, dezenfekte ilaçlarla müdahale edilmekte. Ekonomik anlamda da hükümetimizin açıkladığı destek paket ve kredi olanaklarıyla ilgili BUTTİM sakinlerini gerek anonslarla, gerekse astığımız afişlerle bilgilendiriyoruz” diye konuştu.