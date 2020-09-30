Kadın-erkek eşitliği için 1.333 kilometre pedal çevirecekler

30 Eylül 2020

OKTAY ENSARİ-KAYSERİ

Kayserili bisikletçi ve profesyonel dağcı Nuray Karakaya, kadın-erkek eşitliğine dikkat çekmek için 174 kez bisiklet milli forması giyen Cengiz Özdoğan’la birlikte Bisan firmasının sponsorluğunda 1.333 kilometrelik etapta pedal çevirecek. ‘Bisan’la güçlü kadınlar, güçlü yarınlar’ bisiklet etabı 7 Ekim’de Gaziantep’e sona erecek. Erciyes Dağı'na solo ve grup halinde birçok tırmanış gerçekleştiren, son 5 yıldır bisiklet sporuna da ağırlık vererek yurt içi ve yurt dışında uzun turlara çıkan Nuray Karakaya, İzmir’de Bisan fabrikasından başlattıkları turla, kadın-erkek eşitliğine ve kadın cinayetlerine dikkat çekmek istediklerini söyledi. Karakaya, “Bisan sponsorluğunda yapılacak olan İzmir- Gaziantep arası bisiklet sürüşümüz 10 etaptan oluşacak. Bana eşlik eden değerli milli bisikletçi Cengiz Özdoğan, 6 yıldır ‘Doyduğum yerden doğdum yere’ sloganıyla İstanbul’dan Gaziantep’e bu turu gerçekleştiriyordu. Bu yılki sürüşün amacı ise farklı olacak. Eşit şartlarda bu uzun ve zor yolculuğu kadınların da yapabileceğini göstermek amacıyla 1.333 kilometreyi birlikte pedallayacağız. Sloganımız ise Bisan’la güçlü kadınlar, güçlü yarınlar olacak” dedi.