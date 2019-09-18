Kadın Girişimciler Alman Bakan ile bir araya geldi

18 Eylül 2019

BURSA (DÜNYA) - Bursa’da iş kadınlarının yoğun ilgi gösterdiği buluşmaya, TOBB Bursa Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Sevgi Saygın, BTSO Turizm Konseyi Başkanı ve Almanya Bursa Fahri Konsolosu Sibel Cura Ölçüoğlu, TOBB KGK İcra Kurulu Üyeleri ve BUİKAD Başkanı Oya Eroğlu da katıldı. Aynı zamanda TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Doğu Marmara Bölge Temsilcisi olan Sevgi Saygın, kurul olarak yaptıkları çalışmalarla kadın girişimcilerin önündeki engelleri kaldırmak ve ekonomiye yeni iş kadınları kazandırmak istediklerini söyledi.

“Kadın girişimcilerimize büyük sorumluluk düşüyor”

Türkiye’nin en büyük zenginliğinin kenti ve ülkesi için çalışan girişimciler olduğunu ifade eden Saygın, “Hedeflerimize ulaşmak ve kadınların iş dünyasında hak ettikleri yeri almalarını sağlamak için kurulumuza büyük sorumluluk düşüyor. Bu bilinçle hep birlikte büyük bir azim ve kararlıkla çalışmalarımızı sürdüreceğiz” dedi. Bursa’nın Türkiye ekonomisinin büyümesi ve hedeflerine ulaşmasında öncü rol üstlendiğini dile getiren Saygın, şöyle konuştu: “Odamızın liderliğinde kadın girişimcilerimize yönelik önemli projeleri hayata geçirdik. Yeni programlarımızı da takvimimize ekledik. Kadınlarımızı ekonomiye kazandırarak, onların dünya ile rekabet edilebilir noktaya gelmesini arzuluyoruz. İş kadınlarımızın Almanya gibi önemli ülkelerle yeni iş bağlantıları kurması, ülkemizin dış ticaret hacmine de önemli katkı sağlayacaktır.”

“Bursa ile yoğun ilişkilerimiz sürecek”

Almanya’nın Hessen Eyaleti Federal ve Avrupa İşleri Bakanı ve aynı zamanda Federal Düzeyde Hessen Eyaleti Yetkili Temsilcisi Lucia Puttrich, Hessen ile Bursa’nın güçlü kardeşlik bağlarına sahip olduğunu söyledi. Bursa’nın sanayi ve ticaret noktasında önemli bir potansiyel taşıdığını bizzat görme imkanı bulduklarını ifade eden Puttrich, “Almanya ile Türkiye arasında ticaret hacmi her geçen yıl güçleniyor. Bursa ekonomisinin güçlü temellere dayalı olduğunu biliyoruz. Bursalı iş kadınları ile verimli bir toplantı gerçekleştirdik. İş kadınlarının ekonomiye kazandırılması noktasında önemli projelere imza atıldığını gördük. Bursa ile yoğun ilişkilerimiz sürecek.” ifadelerini kullandı.

BUİKAD Başkanı Oya Eroğlu da BUİKAD olarak yürüttükleri projeler ve çalışmalar hakkında bilgiler aktardı.