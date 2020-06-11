Kadın girişimciler dijital zirvede buluştu

11 Haziran 2020

BURSA-DÜNYA

Teması “Başarırsın Çünkü Kadınsın” olan ve üç hafta sürecek zirvenin ilk oturumu gerçekleştirildi. ‘Dijital’de Kadın – Dijital Dünyada Kadın Liderliğinin Yükselişi’ konusu ile yapılan oturumda Türkiye’nin yerli teknoloji şirketi Reeder’ın Kurucu Ortağı Sezen Sungur Saral ve ‘TABİT Tarımsal Bilişim ve İletişim Teknolojileri’ ve ‘Tarımsal Pazarlama’ şirketlerinin kurucu ortağı Tülin Akın ilham veren başarı hikayelerini katılımcılarla paylaştı. TOBB Bursa Kadın Girişimciler Kurulu (KGK) Başkanı Sevgi Saygın’ın moderatörlüğünde düzenlenen zirveye, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, BTSO Yönetim Kurulu Üyesi Muhsin Koçaslan ve KGK icra kurulu üyeleri de katıldı.

“Dijitalleşme girişimcilere büyük fırsatlar sunuyor”

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, küresel salgın nedeniyle insanlık tarihinde benzerine rastlanmayan bir döneme tanıklık edildiğini söyledi. Yeni normal olarak tanımlanan salgın sonrası dönemde ekonomide önemli bir paradigma değişimi beklendiğini kaydeden Başkan Burkay, iş dünyası olarak ortaya çıkacak fırsatlara odaklanacaklarını kaydetti. Özellikle dijital platformların yeni dönemde girişimciler için çok büyük fırsatlar barındıracağına dikkati çeken İbrahim Burkay şöyle devam etti: “Salgın sürecinde işletmelerin sağlık tedbirleriyle birlikte temel önceliği dijital medya, sosyal medya ve e-ticaret oldu. BTSO olarak kadın girişimcilerimizin de çabalarını bu alanlarda yoğunlaştırmalarını bekliyoruz. Böylece daha katma değerli girişimlerin ortaya çıkacağına inanıyoruz. ‘Zirvedeki Kadınlar’ etkinliğimiz girişimci ekosistemi için güçlü bir motivasyon kaynağı olacaktır.”

“Dijital teknolojileri kullanmak rekabette belirleyici olacak”

TOBB Bursa Kadın Girişimciler Kurulu olarak geleceğin Türkiye’sinin inşasında kadınların çok daha önemli roller üstlenebileceğine inandıklarını ifade eden TOBB Bursa KGK Başkanı Sevgi Saygın, “Zirvedeki Kadınlar etkinliğimizi de bu sebeple düzenliyoruz. Kadınların ekonomideki yerlerinin güçlendirilmesi ve girişimciliğin teşvik edilmesini amaçlayan Zirvemizde girişimciliği çok geniş bir çerçevede ele almayı hedefledik. İlk oturumda dijital girişimleri konuşacağız. Yeni dönemde dijital teknolojileri etkin bir şekilde kullanmak, rekabette başarının belirleyicisi olacak” diye konuştu.

Dijital zirvede ikinci oturum 16 Haziran’da

Dijital zirvenin ikinci buluşması, 16 Haziran Salı günü saat 16.16’da yapılacak. Online olarak düzenlenecek ‘İnovatif ve Sosyal Girişimcilik - Yeni Normalde İnovatif ve Sosyal Girişimcilik Neden Önemlidir?’ konulu panele BEE’O Kurucusu Aslı Elif Tanuğur Samancı ile Sosyal Girişimci Şef Ebru Baybara Demir konuk olacak.