Kadın girişimciler hünerlerini sergiledi

11 Kasım 2019

BURSA (DÜNYA) - İnegöl KGK tarafından düzenlenen WorkShop etkinliğine İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Yavuz Uğurdağ, BTSO Yönetim Kurulu Üyesi Muhsin Koçarslan, İTSO Meclis Başkanı Mahmut Demirtaş, İTSO Yönetim Kurulu Üyesi Hatun Malgaralı, Bursa KGK Başkanı ve TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Doğu Marmara Bölge Temsilcisi Sevgi Saygın ile İznik KGK, Gemlik KGK, Orhangazi KGK ve Yenişehir KGK üyeleri katıldı.

Etkinlikte konuşan Başkan Yavuz Uğurdağ, “Hayatın her alanında olduğu gibi iş hayatında da kadınlarımızın gücü ve etkisi yadsınamaz bir durumdadır. Kadınların elinin değdiği yerde düzen, bereket ve güven vardır. Kadınlarımızın iş hayatının içerisinde olmalarını son derece önemsiyor ve destekliyoruz. İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası olarak her zaman kadın girişimcilerimizin yanında olduk ve bu yönde teşvik edici çalışmalarda bulunduk. Bu programın da kadın girişimcilerimizin sayısının artırılmasına vesile olmasını temenni ediyoruz” dedi.

Başkan Yavuz Uğurdağ ziyaret esnasında, kadın ve çocukların gerçekleştirdiği seramik boyama sanatını inceledi.