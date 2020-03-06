Kadın Girişimciler TOBB Bursa KGK ev sahipliğinde bir araya geldi

06 Mart 2020

BURSA (DÜNYA) - TOBB Bursa Kadın Girişimciler Kurulu tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar günü sebebiyle BTSO Mutfak Akademi’nin uygulama restoranı olan Double F 1889 & Bursa Restoranı’nda program düzenlendi. Zirvedeki Kadınlar etkinliğinin lansmanının da yapıldığı programa, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, BTSO Yönetim Kurulu Üyesi Muhsin Koçaslan, TOBB Bursa Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Sevgi Saygın, TOBB Doğu Marmara Kadın Girişimciler Kurulu üyeleri, İcra Kurulu Üyeleri ve kadın girişimciler katıldı. Programda konuşan BTSO Başkanı İbrahim Burkay, kadınların ekonomik ve sosyal yaşama etkin ve erkeklerle eşit oranda katıldığı ülkelerin gelişmiş ülkeler kategorisinde yer aldığını vurguladı.

“Ülkemizin kalkınmasında kadın girişimcilerin rolü büyük”

Başkan Burkay, dünyanın ilk 10 ekonomisi arasında yer almayı hedefleyen Türkiye’nin bu hedefine kadınlar olmadan ulaşabilmesinin mümkün olmayacağını söyledi. Avrupa ülkelerinde kadın istihdamının yüzde 60, dünya ortalamasının ise yüzde 50’nin üzerinde olduğunu ifade eden Başkan Burkay, “Ülkemiz yüzde 30’larda yer alan kadınların işgücüne katılım oranı bu ortalamanın altında. Oysa sürdürülebilir kalkınmanın yolu kadınlarımızı da ekonomik sisteme hem işgücü hem de girişimci olarak entegre etmekten geçiyor. Bursa ve Türkiye’de kadınlarımıza rol model olacak çok sayıda başarılı girişimcimiz bulunuyor. TOBB Bursa Kadın Girişimciler Kurulumuz tarafından 17 Nisan’da Odamız ev sahipliğinde düzenlenecek olan Zirvedeki Kadınlar etkinliği de başarılı girişimci kadınlarımızı Bursa’da bir araya getirecek. Bu açıdan önemli bir misyon üstlenecek olan etkinliğin hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

“Başarırsın çünkü kadınsın”

TOBB Bursa Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Sevgi Saygın, kadınlara yapılan yatırımın Türkiye’nin geleceğine yapılan yatırım olduğunu söyledi. Kadının ekonomik ve sosyal hayattaki konumunun güçlenmesinin ülke refahı için de öncelikli olduğunu ifade eden Saygın, kadınların, kalkınmanın sadece destekçisi değil, öznesi haline gelmesini hedeflediklerini dile getirdi. Sevgi Saygın, 17 Nisan 2020 tarihinde ‘Zirvedeki Kadınlar’ programına ev sahipliği yapacaklarının da altını çizdi. “Başarırsın Çünkü Kadınsın” sloganıyla gerçekleştirilecek zirvede Türkiye’nin dört bir yanındaki kadın girişimcileri Bursa’da bir araya getireceklerini ifade eden Saygın, “5 ana başlık altında 7 konuşmacının yer alacağı zirvede her bir oturum farklı bir konseptte hazırlanıyor. Örnek başarı hikayelerine imza atan kadın girişimcilerimiz zirvemizin konuğu olacak” şeklinde konuştu.

Ünlü kadın girişimciler konuk olacak

Sevgi Saygın, “Zirvedeki Kadınlar” programına ilişkin şu bilgileri paylaştı: “Geçtiğimiz yılın kadın girişimcisi seçilen Sezen Sungur Saral; 2018 yılında dünyanın en iyi 10 şefinden birisi olarak gösterilen Ebru Baybara Demir, BRN Yatak Firmasının Kurucusu ve Süper Lig tarihinin ilk kadın başkanı Berna Gözbaşı; binlerce çiftçiyi Tarım 4.0 teknolojisiyle buluşturan TABİT kurucusu Tülin Akın; Girişimcilik alanında ulusal ve uluslararası 30 farklı ödüle layık görülen Aslı Elif Tanuğur; Kadınların dünyanın dört bir yanına ihracat yapmasını sağlayan Erdek Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Özlem Sarı ve Yılın Girişimcisi Ödülüne layık görülen Kars Boğatepe Çevre ve Yaşam Derneği Kurucusu Zümran Ömür gibi değerli isimler zirvemizin konuşmacıları arasında yer alacak. Sanayiden elektronik ticarete, yerli üretimden yeni girişimcilik alanlarına kadar farklı iş sahalarını rol model isimlerle değerlendirme fırsatı bulacağımız zirvede girişimci ekosistemi için güçlü bir motivasyon oluşturacağımıza inanıyorum. Zirve kapsamında ayrıca kadın girişimcilerimiz için ürünlerini sergileyebilecekleri fuar alanı ile teşvik masalarımız da bulunacak.”

TOBB Bursa Kadın Girişimciler Kurulu’nun kadınların ekonomiye kazandırılması adına önemli bir organizasyona imza atmaya devam ettiğini dile getiren BTSO Yönetim Kurulu Üyesi Muhsin Koçaslan, “Zirvedeki Kadınlar” programının kadın girişimciliğin geliştirilmesi adına önemli bir çalışma olduğunu belirtti.