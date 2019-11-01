Kadın girişimcilere ‘İhracat’ brifingi

01 Kasım 2019

BURSA (DÜNYA) - BTSO Ana Hizmet Binası’nda düzenlenen programda konuşan TOBB Bursa Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Sevgi Saygın, kurul olarak ekonomik hayatta daha fazla yer almak isteyen kadınların çalışma şartlarını, girişim imkanlarını ve tüm diğer imkanlarını geliştirmek adına projeler yürüttüklerini söyledi. Kurul bünyesinde sanayiden ticarete kadar geniş bir yelpazede faaliyet gösteren üyelerin olduğunu kaydeden Sevgi Saygın, “Hedefimiz, Bursa’daki kadın girişimcilerimizin sayılarını ve niteliklerini artırmaktır. Bizler, kadınların geleceğin Türkiye’sini inşa etmekte çok önemli görevler üstleneceğine inanıyoruz” dedi.

“Kadın girişimcilerimizi ihracata yönlendirmeyi hedefliyoruz”

Türkiye’de kadınların işgücüne katılım oranının yüzde 35’lere yaklaştığını ifade eden Sevgi Saygın, şöyle konuştu: “Ülke genelinde 130 bin işveren kadın girişimcimiz yaklaşık 820 bin ise ekonomiye değer katan kadınımız bulunuyor. Kadınların karar verici pozisyonlarda çalıştığı şirketlerde, şirketlerin karlılığı ve verimliği daha yüksek. Türkiye olarak milli gelirimizi artırmak için kadın girişimci ve ihracatçı sayımızı artırmamız gerekiyor. Türkiye gibi hızla büyüyen ve gelişmekte olan ekonomiler için de ihracata dayalı büyüme, ‘olmazsa olmaz’ diyebileceğimiz bir anlayıştır. Ülkemizde KOBİ’lerin ihracata toplam katkısı yüzde 56 seviyesinde. TOBB Bursa Kadın Girişimciler Kurulu olarak KOBİ’lerimize ihracatçı kimliği kazandırmaya özel bir önem vermekteyiz.”

“Yeni kadın ihracatçılara ihtiyacımız var”

Ticaret Bakanlığı Kadın ve Genç Girişimciler İhracat Daire Başkanı Özge Akkız, programda 'İhracat Destekleri' hakkında bilgiler paylaştı. Dünyadaki 3 KOBİ’den 1’inin kadınlar tarafından işletildiğini ifade eden Akkız, “Kadın girişimcilerimizin sadece yüzde 15’i ihracatçı. Kadın girişimciliğine ne kadar önem verirsek, sadece kadınlarımızın değil, toplumun gelişimine de ciddi katkı sağlarız. Bakanlık olarak kadınlarımızın daha fazla güçlenmesini hedefliyoruz. Ülkemizin yeni kadın ihracatçılara ihtiyacı var” diye konuştu.

“Bursa’yı önemsiyoruz”

Bursa’nın kadın girişimci sayısı ve potansiyeli bakımından önemli bir kent olduğunu ifade eden Akkız, “Bakanlık olarak Bursa’yı önemsiyoruz. Bursa, ülkemizin dış ticaret hacmine ciddi katan önemli kentlerimizden birisi. Aynı zamanda kadın girişimci ekosistemi konusunda önemli bir paya sahip. Bakanlığımızın ihracatçılar için ciddi destekleri var. Kadın girişimcilerimizin bakanlığımızın sunduğu bu desteklerden daha fazla yararlanmalarını istiyoruz” değerlendirmesini yaptı.