18 Ekim 2019

Zehra ORUÇ

BURSA - Garanti BBVA’nın Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER) ile birlikte düzenlediği ve her yıl Türkiye’nin farklı illerinde gerçekleştirilen ‘Girişimci Kadın Buluşmaları’nın 2019’daki son durağı Bursa oldu.

Etkinlikte, kadın girişimcilerin işlerini geliştirmeleri ve sürdürülebilir kılmaları için gereken bilgi edinimi ve deneyim paylaşımı yanında geliştirebilecekleri iş birlikleri ile yeni pazarlara açılma ve farklı müşteriler edinmelerine katkı sağlanması hedeflendi. Bursa Hilton Hotel’de düzenlenen etkinliğin açılış konuşmasını yapan KAGİDER Yönetim Kurulu Başkanı Emine Erdem, KAGİDER olarak 17 yıldır kadın girişimciliğinin ve kadın istihdamının gelişmesi için çalıştıklarını belirtti. Kadın girişimci ile Türkiye’nin zenginliğinin yüzde 30 arttığına dikkati çeken Erdem, “Kadın girişimci oranını 2002’den bu yana yüzde 4’lerden yüzde 8,8’e çıkardık. Hedefimiz yüzde 50’ye ulaşmak. Bugün, kadın girişimcilerin yüzde 25’i şirket kurulumunda borç veya kredi almıyor. Kadın girişimcilerimiz geleceğe yönelik konularda pozitif bir bakış açısına sahip. Kadın girişimci, kadın istihdamına daha çok öncelik veriyor.

Kadın girişimcilerin yüzde 91’i kendi işiyle gurur duyuyor, devam ettirmek istiyor” dedi. Daha kat edilmesi gereken çok mesafe bulunduğunun bilincinde olduklarını ifade ederek yeni dönem hedeflerini aktaran Emine Erdem, “2020 hedeflerimiz arasında kadınların teknolojide güçlenmesi için çalışmak, daha fazla kadın girişimciye ulaşmak var. Anadolu’ya açılarak her ilde yeni KAGİDER üyeleri kazanmak, Türkiye’nin “İş Dünyasında Kadın İletişim Ağı”nı kurmak, gerek kamu gerekse özel sektörde satın almalarda daha fazla kadının tedarikçiler arasına girmesini sağlamak ve “Ticaretin Kadınları” portalını hayata geçirmek yer alıyor. KAGİDER olarak farklı projelerimizle girişimci olan ve olmak isteyen tüm kadınlarımızın yollarını açmaya gayret ediyoruz” şeklinde konuştu.

“Cesaret, eğitim ve pazar bulma konularında da destekliyoruz”

Kadın girişimcilere, finansal desteğin yanı sıra cesaret, eğitim ve pazar bulma konularında da destek olduklarına vurgu yapan Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Cemal Onaran, “2017 yılında KAGİDER ile gerçekleştirdiğimiz çalışmalarımıza yeni bir boyut katarak Girişimci Kadın Buluşmaları’nı hayata geçirdik. Bu sayede hem kadın girişimcilerimizin birbirleriyle ikili görüşmeler yaparak yeni iş fırsatları yakalamasına hem de önemli kurumların satın almacıları ile network oluşturabilmesine aracı oluyoruz. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da kadın girişimcileri bütünsel bir yaklaşımla desteklemeye büyük bir motivasyonla devam edeceğiz” dedi.

Garanti BBVA’dan kadın girişimciye 7 milyar liralık finasman

Bugüne kadar kadın girişimciye yaklaşık 7 milyar TL’lik finansman sağladıklarından da bahseden Onaran, ‘Türkiye’nin Kadın Girişimcisi Yarışması’nı başlatarak, kadınlara cesaret verdiklerini ve her yıl ortalama 3 bin başvurunun yapıldığını söyledi. Cemal Onaran, 13’üncüsünü bu yıl gerçekleştirecekleri ‘Türkiye’nin Kadın Girişimcisi Yarışması’nın Aralık ayında yapılacağını duyurarak, tüm kadın girişimcileri başvuruya davet etti.

İkili iş görüşmeleri yapıldı

Farklı sektörlerden pek çok kadın girişimciyi ve büyük kurumların satın almacılarını bir araya getiren etkinlik, stant ziyaretleri ve kadın girişimcilerin karşılıklı görüşmelerini içeren “Hızlandırılmış İş Bağlantıları” ile devam etti. Buluşma, kadın girişimcilerin farklı konulardan işlerine katkı sağlayacakları bilgiye ulaştıkları “İşinizde Sınırları Aşın” semineri ve büyük kurumların satın almacıları ile bir araya geldikleri “Söz Satın Almacılarda” paneli ile tamamlandı. Seminerde, Ticaret Bakanlığı ve Garanti BBVA yöneticilerinin yanı sıra önemli bir marka değerine sahip Reeder ile 2018 yılında Türkiye’nin Kadın Girişimcisi seçilen Sezen Sungur Saral ve İyi Yaşam ve Beslenme Uzmanı Dilara Koçak da başarıya giden yoldaki ilham verici hikayelerini katılımcılarla paylaştılar. Katılımcılar, işlerinin gelişmesi ve sürdürülebilirliği için fayda sağlayacak konular olan dan dijitalleşen iş dünyası, dış ticarette ödeme yöntemleri, dış pazarlara erişim ve teşviklere kadar geniş bir yelpazede bilgilendirildi.