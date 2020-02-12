Kadın pazarcılar DİKAD desteği ile ayakta kalma mücadelesi veriyor

12 Şubat 2020

Türkiye’nin ilk gezici kadın semt pazarı olma özelliği taşıyan Diyarbakır Bağlar Kadın Semt Pazarı, şiddete maruz kalan ve maddi durumu kötü olan kadınları istihdam etmeyi amaçlıyor.

Şiddete maruz kalan ve maddi durumu kötü olan kadınları istihdam etmek amacıyla 2013 yılında kurulan, Türkiye’nin ilk gezici kadın semt pazarı olma özelliği taşıyan Diyarbakır Bağlar Kadın Semt Pazarı’nın ve pazarcı kadınların hikayesi, DİKAD’ın yapımcılığında hayata geçirilen Terazi isimli belgesel ile beyaz perdeye taşındı.

Cosmos Medya’nın desteği ile çekilen belgeselin yönetmeliğini ödüllü genç yönetmenler Mehmet İsmail Çeçen ve Ramazan Akkuş gönüllü olarak üstlendi. Belgeselin, yaşadıkları zorluklar karşısında birbirlerine tutunan kadınların, örgütlü hareket ederek hangi zorlukların üstesinden gelebileceklerini ortaya koyduğunu ifade eden DİKAD Yönetim Kurulu Başkanı Reyhan Aktar, “Türkiye’mizin her bölgesinde şiddet mağduru, ekonomik özgürlüğünü kazanamadığı için büyük zorluklar yaşayan pek çok kadın için üzülmenin ötesine geçip, sürdürülebilir projelerle onları hayata bağlayabilmek gerekiyor. DİKAD olarak Bağlar Kadın Semt Pazarı’na ve pazarcı kadınlarımıza bu bakış açısı ile destek veriyoruz. Türkiye için örnek olması gereken bu örnek projeyi ayakta tutabilmek için herkesin desteğini bekliyoruz” diyor.

Erkek pazarcılar kadınların alanına giriyor

Reyhan Aktar’ın verdiği bilgilere göre, Diyarbakır’ın merkez Bağlar İlçesi’nin Bağcılar bölgesinde kurulan Bağlar Semt Pazarı, Türkiye’nin ilk gezici kadın semt pazarı olma özelliğini taşıyor.

Bağlar şu anda yaklaşık 400 bin kişilik nüfusu ile Diyarbakır'ın en büyük ilçesi konumunda, Bağcılar bölgesi ise 115 binin üzerinde nüfusu ile Bağlar’ın en kalabalık bölgesi. Bölgenin son derece değerlendiğini ve erkek pazarcıların buradan pay almak için çalışmalara başladığını ifade eden Aktar, şu bilgileri veriyor: “Bağlar ilçesinde erkek pazarcıların iki ayrı derneği var, dolayısıyla iki farklı erkek pazarcı grubu var. Birinci erkek pazarı 2017 yılında Bağlar Belediyesi’nin kararı ile Bağcılar bölgesinde kadın pazarcılar için belirlenen alana girdi ve bu durum kadın pazarcıları çok zor durumda bıraktı. Çünkü ilçedeki erkek pazarları yaklaşık bin erkek pazarcıdan oluşuyor ve alım gücü ile kadın pazarcıların rekabet edebileceğinin çok ötesinde ticari avantajlara sahip bulunuyor. Kadınlar birinci erkek pazarının, onlar için belirlenen bölgeden çıkarılması için mücadele ederken şimdi de ikinci erkek pazarının da alanlarına girmesi riski ile karşı karşıya kaldılar. Maalesef ikinci erkek pazarı da bölgelerine girerse hiçbir kadının pazarcılıkla ayakta kalma gücü kalmayacak.”

Sürdürülebilir projelerle kadınları hayata bağlamalıyız

“Diyarbakır Bağlar Kadın Pazarcılar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği kurulduğunda pazarda ayakta kalan kadın pazarcı sayısı 80’e yakındı. Bugün itibariyle 150 kadın pazarcı var ve sayıları her geçen gün sayıları artıyor” diyen Reyhan Aktar, kadınların maruz bırakıldıkları acılara üzülmek yerine, sürdürülebilir projelerle kadınları hayata bağlamak gerektiğini savunuyor.

Aktar’ın yorumları şöyle: “Proje, Türkiye için örnek olması gereken, tüm illerde kadınlarımıza destek olmak anlamında belediyelerimizin sahiplenmesi gereken bir proje. Beklentimiz bu bölgeye başka erkek pazarının girmemesi ile beraber, eski erkek pazarının da eski yerine alınmasının garanti altına alınması. Kadınlar yıllık sözleşme değil, tezgahlarında uzun yıllar satış yapabilmeleri için erkek pazarcıların sahip olduğu kimlik kartlarına sahip olmak istiyorlar.”