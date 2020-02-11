Kadın üreticiler Marmarabirlik’i ilk kez ziyaret etti

11 Şubat 2020

BURSA (DÜNYA) - İznik Tarım Satış Kooperatifi Başkanı Ali Bulut ve Yönetim Kurulu tarafından gerçekleştirilen organizasyonda Marmarabirlik’te bir ilk gerçekleşti. Yörükler Mahallesi zeytin üreticileri Marmarabirlik’i ziyaret eden ilk kadın üreticiler oldu. Zeytin ve zeytinyağının üretim aşamalarını yerinde görme fırsatı bulan kadın üreticiler, entegre tesislerinde; teneke kutu, vakum, kuru sele, cam pet ezme üretim ünitesi ve hatlarını, lisanslı depo, zeytinyağı sıkım, dolum ve ambalajlama bölümlerini gezerek bilgiler aldı. Ayrıca konuklar için Genel Müdürlük konferans salonunda bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Burada üreticilere seslenen Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, “Kooperatifçiliğin ve zeytin üretiminin dalından koparıldığı ve müstahsil makbuzun alındıktan sonra işin bitmediğini, dolayısıyla bu süreçten sonra esas işin başladığını yerinde görme fırsatınız oldu. Siz öğrenen ve öğreten konumdasınız. Zeytinciliğin gelişmesi, verimliliğinin artması ve gelecek nesillere aktarılması konusunda bayan üreticilerimize büyük görevler düşüyor. Ülkemizin güçlü kadınlara, girişimcilere ihtiyacı var. Marmarabirlik Yönetim Kurulu olarak her zaman üreticilerimizin sorunlarına eğilmekteyiz. Bu sorunların çözüme kavuşması için çaba gösteriyoruz. Kooperatiflerinizde olan işlerinizde sizler için her zaman pozitif ayrımcılık yapma gayreti içinde olacağımızı belirtmek isterim” dedi.