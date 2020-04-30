Kadını Güçlendirme Bursa Platformu söyleşileri online yapacak

30 Nisan 2020

BURSA (DÜNYA) - Bursa Sanayicileri ve İşinsanları Derneği (BUSİAD) Yönetim Kurulu’nun Covid-19 salgını nedeniyle online gerçekleştirdiği haftalık olağan toplantısına, Kadının Güçlenmesi Bursa Platformu’nun iki paydaşını temsilen, Global Compact Türkiye Yönetim Kurulu Üyesi ve Yeşim Tekstil Kurumsal İletişim Direktörü Dilek Cesur ile Bursa İş Kadınları ve Yöneticileri Derneği (BUİKAD) Yönetim Kurulu Başkanı Oya Eroğlu da katıldı.

Toplantıda Covid-19 salgının Platform faaliyetlerine etkisi konuşuldu. Sürece ilişkin bilgi veren Global Compact Türkiye Yönetim Kurulu Üyesi ve Yeşim Tekstil Kurumsal İletişim Direktörü Dilek Cesur, “Her ay bir üye firmamızda toplantımızı yapıyorduk. Ama bir süre online yapacağız bu toplantımızı. Bu ay Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu Temsilcisi Meltem Aktürk, Corona günlerinde toplumsal cinsiyet eşitliğine bakış konusunda bir söyleşi gerçekleştirecek” dedi.