Kadının Güçlenmesi Bursa Platformu Meltem Ağduk’u ağırladı

12 Mayıs 2020

BURSA (DÜNYA) - Yeşim Tekstil, BUİKAD ve BUSİAD koordinatörlüğünde 2016 yılında kurulan Kadının Güçlenmesi Bursa Platformu, Covid-19 salgını nedeniyle online söyleşilere başladı. “Covid-19 günlerinde toplumsal cinsiyet eşitliği meselesine bakış” konulu ilk söyleşinin konuğu BM Nüfus Fonu Toplumsal Cinsiyet Programı Koordinatörü Meltem Ağduk oldu. Sadece platforma üye firmalarının temsilcilerine değil, tüm iş dünyasına açık olarak düzenlenen söyleşiye Global Compact Türkiye Yönetim Kurulu Üyesi ve Yeşim Tekstil Kurumsal İletişim Direktörü Dilek Cesur ile BUİKAD Başkanı Oya Eroğlu ev sahipliği yaptı. Platformun kurulduğu günden bu yana paydaşı konumunda olan KALDER’in Yönetim Kurulu Başkanı Emin Direkçi’nin de katıldığı söyleşinin açılışında konuşan Dilek Cesur, Corona süreci nedeniyle platformun bundan sonraki toplantılarını online ortamda yapılacağını, her ay firma veya sivil toplum örgütü temsilcilerini söyleşilere konuk edeceklerini söyledi. “Toplumsal ve ekonomik ayrımcılıkları daha fazla ortaya çıkartan Covid-19, toplumsal cinsiyet eşitsizliği dahil olmak üzere her çeşit eşitsizliği apaçık gözler önüne serdi” diyen Meltem Ağduk “Özellikle uzun vadede kadınların sağlığı, hakları ve özgürlüklerine olan etkisinin yansımalarını hem kadınların ve kız çocuklarının hayatlarında, hem de toplumda göreceğiz. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres’in de beyan ettiği gibi Covid-19, sağlığa olan tehlikenin yanı sıra kadın hakları ve özgürlükleri için de ne yazık ki ciddi tehditleri içinde barındırıyor” dedi.

Pandemi kadınlar için fiziksel şiddetin ötesinde tehditler içeriyor

Pandemiden etkilenen birçok ülkede kadına yönelik şiddet oranlarının üç katına kadar çıktığını ifade eden Ağduk, “Pandemi kadınlar için fiziksel şiddettin ötesinde de tehditler içeriyor. Covid-19’un sonucu ortaya çıkan derin ekonomik krizin büyük ihtimalle belirgin bir kadın yüzü olacaktır. Pandemiden en çok etkilenen küçük ve orta düzey işletmelerde yarı zamanlı, güvencesiz ve düşük ücret karşılığı çalışan kadınların birçoğu bu dönemde işsiz kaldılar. Ayrıca daha çok hizmet sektöründe çalışanların da kadınlar olduğu düşünüldüğünde bu sektördeki birçok işletmenin kapanması kadınların ücretli çalışmasına da ket vurmuş durumda.” şeklinde konuştu. Bu dönemde çocuk yaşta ve erken evlilikler için yapılan çalışmalardaki gerileme nedeniyle 2030 yılına kadar hedeflenen birçok çalışmanın gerisine düşüleceğinin de altını çizen Ağduk, “Bu dönemde engellenmesi planlanan 13 milyon çocuk yaşta ve erken evlilik engellenemeyecektir” ifadelerini kullandı.