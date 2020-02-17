Kadının Güçlenmesi Bursa Platformu Seger’i ziyaret etti

17 Şubat 2020

BURSA (DÜNYA) - Yeşim Tekstil, BUİKAD ve BUSİAD koordinatörlüğünde kurulan Kadının Güçlenmesi Bursa Platformu, şubat ayı toplantısını WEPs imzacısı ve platform üyesi Seger’de gerçekleştirdi. Seger Genel Müdürü Tülin Tezer’in açılış konuşması ile başlayan toplantıda Seger Kurumsal İletişim Sorumlusu Eren Jale Yörükoğlu üyelere firmayı ve faaliyet alanlarını tanıttı.



WEPs yol göstericiliğinde, toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda yapılan çalışmaları aktaran Yörükoğlu, kurucu üyeleri arasında yer aldıkları Sabancı Üniversitesi tarafından yürütülen İş Dünyası Aile içi şiddete karşı projesi hakkında da bilgi verdi.

Tülin Tezer’in hayat hikayesinin de yer aldığı “Kadından Sanayici Olmaz mı Dediniz?” kitabının yazarı Yalçın Paslı’nın konuk olduğu ziyarette Paslı, kitabını yazarken edindiği deneyimleri üyelerle paylaştı.

Toplantıda konuşan Global Compact Türkiye Yönetim Kurulu Üyesi ve Yeşim Tekstil Kurumsal İletişim Direktörü Dilek Cesur, platform üyelerine kapılarını açan Seger’e teşekkür ederek, kadının güçlenmesi alanında yaptıkları güzel çalışmalar için kendilerini kutladı.