Kadının Güçlenmesi Bursa Platformu STK’ları dinledi

27 Haziran 2019

BURSA (DÜNYA) - 2016 yılında Yeşim Tekstil, BUİKAD ve BUSİAD koordinatörlüğünde kurulan Kadının Güçlenmesi Bursa Platformu WEPs imzacısı üyelerini, 3’ü sadece Bursa’da, 3’ü de Türkiye genelinde çalışmalar yapan 6 Sivil toplum kuruluşuyla bir araya getirdi. KalDer Evi’nde yapılan etkinliğe platform ortakları ve üyelerin yanı sıra platformun çatı kuruluşu Global Compact temsilcileri ve Kadının Güçlenmesi İzmir Platformu üyeleri de katıldı.

Açılış konuşmasını yapan Global Compact Türkiye Kadının Güçlenmesi Çalışma Grubu Eş Başkanı ve Yeşim Tekstil Kurumsal İletişim Direktörü Dilek Cesur, “Platform destekçimiz KalDer’de bu etkinliği yapıyor olmak bizim için ayrıca önem taşıyor. Ev sahiplikleri için kendilerine çok teşekkür ederim. Şirketlerimizde yürüttüğümüz projelerde doğru iş ortaklarını bulmak ve projenin sürdürebilir olması çok önemli. Bu sebeple bugün burada farklı sivil toplum kuruluşlarını bir arada dinleyerek ileriye dönük iş birlikleri oluşturmayı hedefliyoruz” dedi.

Platform ortaklarından BUİKAD Başkanı Oya Eroğlu BUİKAD’ın kadına yönelik projelerinden bahsederek, “Platform olarak iş hayatında kadınların sayısal varlıklarının artmasının yanında, toplumsal yaşamda kadın erkek eşitliği temelli dönüşümü hedefliyoruz. Dünya nüfusunun yarısının kadın olmasına karşın, kadınların ekonomik yaşama katılımları toplumsal ve ekonomik kalkınmadan faydalanma düzeyleri maalesef ki nüfusla aynı orantıda değil, amacımız bu platformlarda eşitliği sağlamak” diye konuştu.

BUSİAD Başkan Yardımcısı Buğra Küçükkayalar da, “İş dünyasında kadının varlığı her geçen gün artıyor. Ancak bu yeterli değil. Kadınlara özellikle de genç kızlara yönelik yapılan çalışmalar çok kıymetli. Bugün bu etkinliğin önemli iş birlikleri doğuracağına inanıyorum” değerlendirmesini yaptı.

İki aşamalı olarak gerçekleştirilen toplantının ilk bölümünde üyeler, kadınlar ve genç kızlar adına çalışmalar yapan AÇEV, Çağdaş Eğitim Kooperatifi, Değişim Liderleri Derneği, Mor Salkım Kadın Dayanışma Derneği, Uludağ Soroptimist Kulübü ve Yanındayız Derneği’nin sunumlarını dinledi. Her bir sivil toplum kuruluşu kendilerine verilen zamanda derneklerinin kuruluş amacı ve projeleri hakkında bilgi verdi. Toplantının ikinci bölümünde ise her bir STK ayrı bir masada platform üyeleriyle bir araya gelerek ileriye dönük iş birlikleri fırsatlarını görüşme imkânı buldu.