Kadınlar ekonomiye çok büyük katkı yapıyor

17 Şubat 2020

FİKRİ CİNOKUR

Yalvaç Pisidia Antiokheia Kadın Girişimciler Kooperatifi Başkanı Şerife Hanım Ekici ve yönetim kurulu üyeleri Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’i ziyaret etti.

Ziyarette çalışmalarını ve projelerini anlatan Şerife Hanım Ekici, ''İki ay önce kooperatifleştik. Kooperatifimizde el sanatları ve Yalvaç yöresel yiyeceklerden oluşan iki farklı alan olacak. Kooperatifimizi kurduk, ilk siparişlerimizi teslim ettik. Bu kapsamda kooperatifimize destek bekliyoruz'' dedi.

Kadınların her geçen gün üretim ve ticaretin içerisine girdiğini ve bundan da mutlu olduğunu belirten Isparta Belediye Başkanı Başdeğirmen, şunları kaydetti.

''Isparta Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığım döneminde de bu konularla ilgili çok sayıda çalışmalar yaptık. Hem üretiyorsunuz, hem evlerinize hem de ülke ekonomisine katkı veriyorsunuz. Kadınlarımızın ürettiklerini satmalarını sağlayacağız. Isparta'da bu konuda güzel çalışmalar oluyor. Gül, lavanta, ahşap, deri ve değişik ürünlerde güzel işler çıkmaya başladı.''

Yalvaçlı girişimci kadınların ilçede güzel eserler ortaya çıkardığını vurgulayan Başdeğirmen, ''Yalvaç deri ile ilgili önde olan bir ilçemiz. Gerek Yalvaç’a gerek Isparta’ya gelen misafirlerimize bunları sunmak ve tanıtmak gerekir'' dedi.

Isparta Belediyesi olarak kadın üreticilerle ilgili çalışmaları olduğunu anlatan Şükrü Başdeğirmen sözlerini şöyle tamamladı.

''Pazar kurup, kadınlarımızın ürettiklerini satmalarını sağlayacağız. Bunun içerisinde sizlerin de olmasını isteriz. Ekonomimize çok büyük katkılar yaptığınız, istihdam sağladığınız, evinize ekonomik destek verdiğiniz için sizlere teşekkür ediyorum.''