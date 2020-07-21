Kadınlar, kooperatifler aracılığıyla ekonomiye katkı sağlayacak

21 Temmuz 2020

BURSA (DÜNYA) - AK Parti İl Ekonomi İşleri Başkanı Tuncay Kiraz, İl Kadın Ekonomi İşleri Başkanı Berna Çetinkahya, Nilüfer Ekonomi İşleri Başkanı Mehmet Çağrıak ve İl Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Çakman, Dünya Gazetesi Bursa Bölge Temsilcisi Ömer Faruk Çiftçi’yi ziyaret ederek pandemi süreci ile KOBİ ve girişimcilere sağlanan ekonomik destekleri konuştu. Girişimciliğin önemine işaret eden Tuncay Kiraz, gençler ve kadın girişimcilerle bir araya gelerek, ayrıca firmaları da ziyaret ederek teşvik ve destekler hakkında bilgilendirmede bulunduklarını anlattı. Kiraz, gençleri ve kadın girişimcileri destekleyerek geleceğe yatırım yaptıklarını aktardı.

Kooperatifleşmenin önemine de vurgu yapan Tuncay Kiraz, kadın kooperatiflerine sağlanan hibe destekleri ile ilgili çalışmalar yürüttüklerini de dile getirdi. Özellikle gelişmiş ve gelişmekte olan ekonomilerde kooperatifçiliğin üretimde ve ihracatta öncü rol üstlendiğinin altını çizen Kiraz, “Amaç burada kadın girişimci sayısını artırırken, ihracatçı sayısını da artırmak. Aynı zamanda kooperatifçiliği yaygınlaştırarak dayanışmayı artırmayı hedefliyoruz. Ticaret İl Müdürlüğü ile de sağlanacak sinerji ile kooperatifleri bir araya getirerek önümüzdeki günlerde kooperatifleşmenin daha da yaygınlaşmasını sağlamayı planlıyoruz” dedi. Tuncay Kiraz, yerinde ve doğal üretim ile katma değer sağlanmasının önemine işaret etti.