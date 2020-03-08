“Kadınlarımız bizim zenginliklerimizdir”

08 Mart 2020

BURSA (DÜNYA) - Seminer öncesi bir konuşma yapan İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO) Başkanı Yavuz Uğurdağ, “Ülkelerin kalkınmasında insan sermayesinin önemi her geçen yıl artarak ortaya çıkmaktadır. Her ülke kendi insan gücü ile bu insan gücünün başta sosyal hayat olmak üzere ekonomik hayata katkısıyla büyümeye devam ediyor. Ülkemizde de insan gücümüz üst düzeyde. Amacımız, insan gücünde eksik kalan yönümüz olan kadınlarımızın sosyal ve ekonomik hayat içerisinde daha aktif hale gelmeleridir. Nüfusumuzun yarısı kadınlardan oluşuyor. Eşitiz. Kadın gücümüzü çok fazla kullanan bir ülke değiliz maalesef. Ülke olarak tüm bölge ve şehirlerde bu eksikliği gidermek adına çalışmalıyız. TOBB öncülüğünde kurulan Kadın Girişimcilerimize katkı sağlamaya çalışıyoruz. 2007 yılında Türkiye’deki işverenlerin sadece yüzde 6’sı kadınlarımızdan oluşuyorken bugün bu rakam yüzde 10 seviyesine ulaştı. Bu yeterli bir oran değil, yüzde 20-30’lara çıkmamız gerekiyor. Bu rakamlara en kısa sürede ulaşmayı umuyoruz” dedi.

İnegöl’de kadınların istihdama katılım oranı yüzde 26

Kadınların ekonomik hayata katılımının önemine işaret eden Uğurdağ, “İnegöl’de Şehrimizde 273 bin nüfusa sahibiz. Bu rakamın 135 binini kadınlarımız oluşturuyor. 2019 yılı rakamlarına göre kadınlarımızın istihdama katılım oranı yüzde 26 seviyesinde gerçekleşmiş. Odamızda 300 kadın girişimcimiz var. 4 bin 500 üyeye sahip Odamızda 300 sayısı az bir sayı. Bunun da yüzde 20-30’lara çıkması için Kadın Girişimciler Kurulumuzla çalışmalara devam edeceğiz” diye konuştu.

TOBB Bursa Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Sevgi Saygın ise, “Heyecanla ve özveriyle kadınlarımız için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Kadınlarımızın desteği ile daha güzel işler gerçekleştirileceğini düşünüyorum. BTSO’nun 8 bin kadın girişimci üyesi bulunuyor. Bizim hedefimiz ve amacımız ülkemizdeki gerçek kadın girişimci sayısını artırarak ekonomik ve sosyal anlamda ülkemize fayda sağlamaktır. Bu tempoda gidersek eşitlenecek nokta 100 yıl ileride diye öngörülüyor. Çok daha özverili çalışmalıyız. Ülkenin geleceği açısından tüm kadınlarımıza büyük görev düşüyor. Bu tür organizasyonlarda bizler sesimizi, varlığımızı, yapabileceklerimizi, hayal ve isteklerimizi, bildiklerimizi ortaya koymaya çalışıyoruz. Organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Program, Uludağ Üniversitesi Doç. Dr. Rüyam Küçüksüleymanoğlu’nun “Eğitim İçin Mazeret Yok”, Uludağ Üniversitesi İnegöl İşletme Fakültesi Doç. Dr. Zerrin Fırat’ın “Mobbing Mazeret Değildir” ve İTSO KGK Üyesi Psikolog Gülizar Şehitoğlu’nun “Motivasyon – Takım Çalışması” konularındaki sunumları ile devam etti.