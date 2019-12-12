Kahramanmaraş Büyükşehir’den kırsal kalkınmaya destek

12 Aralık 2019

Ali ESKALEN -KAHRAMANMARAŞ



Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ve Tarım İl Müdürlüğü işbirliği ile kırsal kalkınmayı desteklemek adına fidan dağıtımı gerçekleştirildi. Kahramanmaraş Fuar Merkezi(KAFUM) önünde gerçekleştirilen yüzde 60 hibe destekli fidan dağıtım töreninde konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, kırsal kalkınmayı desteklemek adına yürüttükleri bu hizmetlerde geri dönüşüm olmasından oldukça mutlu oldukları söyledi.



'Çiftçilerimiz ana hedeftir'



Büyükşehir Belediyesi’nin görevlerinden birisinin de kırsal kalkınmayı desteklemek olduğuna dikkat çeken Başkan Güngör: “Yerel yönetimler olarak görevlerimizden biride yerel kalkınmaya destek olmaktır. Yerel kalkınmanın bir ayağı da kırsal kalkınmadır. Burada da Çiftçilerimiz ana hedeftir. Bu projeyi Tarım İl Müdürlüğümüzle ortaklaşa yürütüyoruz. Büyükşehir kanunu çıktığında o kanuna bir madde daha eklendi ve tarım ve hayvancılığa destek verebilme görevi büyükşehirlere verildi. Büyükşehir olarak ta Tarım İl Müdürlüğüyle ortak yaptığımız projelerden biri fidan dağıtmak” dedi.



'Yüz bin fidan dağıtıyoruz'



Büyükşehir Belediyesi olarak bugüne kadar 185 bin fidan dağıtımı gerçekleştirdiklerini ifade eden Başkan Güngör: “Şuana kadar 185 bin fidan dağıtımı yapılmış bu dönemde yaklaşık yüzbin fidan dağıtımı yapıyoruz. 62 bin ceviz, 32 bin civarındada zeytin fidesi dağıtacağız. Hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu.



'Geri dönüşüm de önemli'



Kahramanmaraş’ın tarımsal alanda önemli bir yere sahip olduğuna değinen Başkan Güngör sözlerini şöyle tamamladı: “Kahramanmaraş tarımda hatırı sayılır bir yere sahip. Kendi kendine yeten bir şehir değil ürettiğini satabilen bir potansiyele sahip. Dünyanın birçok yerinde olmayan çeşitte tarım ürününe sahibiz. Rabbim bu manada bize çok büyük bir imkân vermiş. Örtü altı yetiştiriciliği alanında da son yıllarda önemli bir aşamaya geldik. Hem tarım bakanlığımız, hem il teşkilatımız hem de belediyemiz sizlere elimizden gelen desteği sunuyoruz. Bu arada çiftçilerimizin dağıttığımız fidanların bakım ve yetiştirme çalışmalarını yaparak onları büyütmesi ve ürün alması da ayrıca bizi mutlu etmiştir. Bu vesile ile tüm çiftçilerimize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyor saygı ile selamlıyorum.”