Kahramanmaraş, edebiyatıyla UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı’nı hedefliyor

01 Kasım 2020

ALİ ESKALEN-KAHRAMANMARAŞ

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’nin, UNESCO basın lansmanı gerçekleştirildi. Tarihi Maraş Kalesi’nde düzenlenen programa Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’nun yanı sıra Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Vali Vekili Mahmut Hersanlıoğlu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, AK Parti Milletvekilleri Habibe Öcal, İmran Kılıç, Ahmet Özdemir, Cihat Sezal, ilçe belediye başkanları, il müdürleri ile basın mensupları katıldı.

Kahramanmaraş’ı UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı Edebiyat kategorisine dahil etme amacıyla başlatılan süreç ile ilgili bilgileri paylaşan Başkan Güngör, “Kahramanmaraş, sadece yakın dönem için değil, neredeyse kurulduğu günden bu yana yazı ve sözle anılagelmiş bir şehir. Bugün geldiğimiz noktada şehrimizin ‘edebiyat şehri’ olarak anılması da doğrudan bu gelenekle, bu atmosferle ilgili bir olgu. Kahramanmaraş’ta şiir ve edebiyat, en genel manada söz, bütün gücüyle yaşıyor. Bu da bize benzersiz bir miras sağladı” diye konuştu.

Dünya edebiyat şehri yolculuğu başlıyor

Hayrettin Güngör, “Eedebiyatın başkenti olarak isimlendirdiğimiz kentimizin benzersiz mirasını en üst düzeyde bir uluslararası organizasyona iştirak ederek bütün bir insanlık ailesinin hizmetine açmak istiyoruz. Sözümüzün oluşturduğu mirası insanlığın büyük mirasına eklemeye kararlıyız. Şehrimizin edebiyat alanında UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı’na girmesini temin etmek bir yandan sözümüzü dünyaya duyurmamızı sağlayacak, diğer yandan bu mirasın sürdürülebilir olmasını temin edecek” ifadelerini kullandı.

Gerçekleştirilen çalışmanın Kahramanmaraş ve Türkiye için büyük önem taşıdığına vurgu yapan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, “Kahramanmaraş’a baktığımız zaman hemen her alanda Türkiye’ye örnek olan bir şehir görüyoruz. Edebiyatta, şiirde, kültür ve sanatta olduğu gibi sanayi alanında da önemli bir noktada olan Kahramanmaraş’ta şimdi ise Kültürel Kalkınma Eylem Planı ile Türkiye örnek olacak bir şehir. Ayrıca UNESCO’ya Türkiye’den edebiyat alanında müracaat eden ilk ve tek şehir Kahramanmaraş. Büyükşehir Belediye Başkanımız Hayrettin Güngör, bu konuda şehirdeki potansiyeli hareketlendirdi” dedi.