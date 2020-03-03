Kahramanmaraş iş dünyasından İdlib’deki hain saldırıya ortak tepki

03 Mart 2020

Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO)’nda yapılan basın toplantısında ortak açıklama metnini KMTSO Başkanı Serdar Zabun okudu.



Zabun’un okuduğu metinde şu ifadelere yer verildi:



“ Türkiye’nin önde gelen 30’a yakın meslek örgütü, sendika konfederasyonu ve sivil toplum kuruluşu, hep birlikte bu açıklamayı yapıyoruz.Bizler, her kritik dönemde milletimizin ve devletimizin yanında durduk.Üstlendiğimiz sorumluluğun hakkını vererek hareket ettik.Bugün de, İdlib’te gerçekleşen hain saldırıya ilişkin, ortak tepkimizi gösteriyoruz.Öncelikle vatanın huzuru, güvenliği ve mazlumları müdafaa etmek üzere üstlendikleri görevde şehit olan tüm kahraman askerlerimizin ruhları şad olsun. Rabbim şehitlerimizin mekânını cennet, eylesin.Yakınlarına sabır ve metanet, yaralılarımıza acil şifalar nasip eylesin. Milletimizin başı sağ olsun.

Askerlerimiz İdlib’de, hem ülke sınırlarımızı ve hem de mazlumları korumaktaydı.Zira Suriye’de yaşanan zulümlere, yüz binlerce sivilin zalimce katledilmesine, milyonların evinden, toprağından sürülmesine, dünya sessiz kaldı. Türkiye’nin barış ve huzur odaklı çabalarıysa, ne yazık ki, pek çok ülkede karşılık görmedi.Buradan tekrar sesleniyoruz.Karşımızda, insanlıktan nasibini almamış, tüm ahlaki, insani ve dini değerleri hiçe sayan, kendi yurttaşlarını bile topraklarından eden, canlarına kasteden, zihniyete sahip bir rejim bulunuyor.



Suriye’yi her geçen gün daha da ağır bir yıkıma sürüklüyor.İşte rejim güçleri son olarak da, yapılan anlaşmalara uymayarak, askerlerimizi kalleşçe pusuya düşürdü.Bu saldırı, asla kabul edilemez.Dolayısıyla, masum insanları katleden ve ülkemizin güvenliğine de açık tehdit oluşturan bu rejim unsurlarına karşı sessiz kalmamız beklenemez.Tarihi ve kültürel bağlarımız bulunan, rejimin zulmünden kaçan Suriyeli kardeşlerimizin yaşama hakkını korumak tarihi, insanı ve vicdani sorumluluğumuzdur.





Türk Devleti ve Ordusu, bugüne kadar, Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı harekâtıyla terör örgütlerine ve destekçilerine gereken cevabı en güçlü şekilde vermiştir.Elbette bu acımasız saldırının sahipleri bunun bedelini ödeyecektir.“Bahar Kalkanı” harekâtıyla da bu bedeli ödemeye başlamışlardır.Şunu da herkes bilsin ki, biz, her türlü zorluğu aşmasını bilen bir milletiz.

Mevzubahis vatan olunca, tüm siyasi ve fikri ayrılıkları bir tarafta bırakırız.İşte şimdi de birlik ve beraberlik içinde hareket ediyor, sabır ve dayanışma gösteriyoruz.Ülkemizin menfaatlerini her şeyin üstünde tutuyoruz.Bugün her zamankinden daha güçlü şekilde biriz, bütünüz ve birlikteyiz.T ürkiye’nin tüm kesimlerini temsil eden Mesleki ve Sivil Toplum Örgütleri olarak, bayrağımızın altında kenetlendik.Katil rejime karşı kararlı şekilde mücadele eden devletimizin ve kahraman ordumuzun yanındayız.Alınacak her kararın, atılacak her adımın arkasındayız.Cenabı Hak ülkemizi korusun, milletimizin birliğini ve dirliğini muhafaza etsin, ordumuzu muzaffer kılsın.”



Ortak basın açıklamasına katılan kurumlar:



Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası BaşkanıTicaret Borsası Başkanı Ahmet Duran Balsuyu,Türkoğlu Belediye Başkanı ve OSB Başkanı Osman Okumuş, Afşin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Bekir Sıtkı Can, Elbistan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Paksoy, Kahramanmaraş OSB Başkanı Abdullah Çinkay, Kahramanmaraş Tekstil İhtisas OSB Başkanı Mahmut Arıkan, Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birliği Başkanı Ahmet Kuybu, Eczacılar Odası Başkanı Bahtiyar Murat Aras, Serb. Muh.Mali .Müş.Od. Başkanı Atilla Sarıyıldız, Tabipler Odası Başkanı Dr. Harun Çetin, Ziraat Odası Başkanı Mehmet Çetinkaya, Kahramanmaraş Baro Başkanı Av. Muhammed Burak Gül, Müteahhitler Birliği Başkanı Yusuf Kiraz, KADEM (Kadın ve Demokrasi Derneği ) Başkanı Mutlu Aslantürk, MÜSİAD Şube Başkanı Sami Kervancıoğlu, KASİAD Başkan V. Hikmet Gümüşer, TÜMSİAD Şube Başkanı Adnan Toprak, PANİAD Başkanı Hüseyin Özdal, HAK-İŞ İl Temsilcisi Ömer Çınar, MEMUR-SEN İl Başkanı Abdulaziz Aydın, TES-İŞ İl Başkanı Hacı Mehmet Kavuk, KAMU-SEN İl Temsilcisi Ziya Yenipınar