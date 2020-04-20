Kahramanmaraş iş dünyasından sağlık çalışanlarına destek

20 Nisan 2020

Ali ESKALEN - Kahramanmaraş



Kahramanmaraş iş dünyası da sağlık çalışanları için harekete geçti. Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası koordinasyonu ile tekstil sektöründe faaliyet gösteren Kipaş Mensucat, İskur Tekstil ve Lütuf Mensucat firmalarının işbirliği ile üretimi gerçekleştirilen 5 bin koruyucu tulum ve bot Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi’ne hibe edildi.



Tüm dünyayı saran ve sosyal ve ekonomik hayatı durma noktasına getiren küresel salgınla topyekün mücadele edilmesinin önemine dikkat çeken Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) Başkanı Serdar Zabun, Koronavirüs salgını sürecinde büyük özveriyle çalışan sağlık personelinin kutsal bir görev yürüttüğünü ve bu süreçte sağlık çalışanlarına destek olarak salgınla mücadeleye katkıda bulunmak için çaba sarf ettiklerini söyledi.

Zabun, “Sağlıkçılarımız toplum sağlığını kendi sağlıklarının önüne koyarak büyük bir vefa örneği sergiliyorlar. Kahramanmaraş iş dünyası olarak istihdam ve üretimin devamını sağlamanın yanında mümkün olduğunca da sağlık çalışanlarına hizmet edecek faaliyetler yapmaya gayret ediyoruz. Bu salgının üstesinden hep birlikte mücadele ederek geleceğiz” dedi.

Sağlık ve sosyal hizmet faaliyetlerine yönelik katkılarının devam ettiğinin altını çizen Zabun, “Tulum imalatlarımız devam ediyor ve tamamlandığında bunları da Sağlık Bakanlığımızın hastanelerine hibe edeceğiz.