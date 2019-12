Kahramanmaraş lezzetleri ile şifa dağıtıyor

19 Aralık 2019

ALİ ESKALEN-Kahramanmaraş



Her bölgesinde kendine has bir tadı olan ve birçok medeniyete ev sahipliği yapmış olan Türkiye’nin her şehrinde kendine özgü lezzetleri bulunuyor. Bu kentlerden biri de tarihimizde önemli bir yere sahip olan Kahramanmaraş. Kültürüyle ve yemekleriyle oldukça zengin olan kentin tadı damağınızda bırakan lezzetleri Dr. Ender Saraç’ın da değerli bilgiler paylaştığı Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası tarafından yaklaşık 200 kişinin katıldığı ‘Sektörel Eşleşmeler’ programı ile sergilendi. Program kapsamında Saraç, şifa kaynağı maraş biberinden; kolesterole, soğuk alıgınlığına, romantizmaya ve zayıflamaya iyi gelen tarifler paylaşırken, uygulamalı olarak da gösterdi.



Programın açılış konuşmasını yapan Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Serdar Zabun, “Medeniyetin beşiği olmasının yanı sıra kültür ve gastronomi alanındaki zenginlikleriyle de dikkatleri üzerine çeken Kahramanmaraş önemli bir lezzet durağı olarak sektörde adından gururla söz ettirmeye devam ediyor. Kültürel mirasımızın en önemli parçalarından biri olan gastronomi zenginliğini turizme kazandırmak istiyoruz. Maraş dondurması, maraş biberi, maraş paçası ve sumak ekşisi gibi dünyaca bilinen lezzetlerimizin yanında tüm Kahramanmaraş lezzetlerini bugün değerli konuğumuz Ender Saraç’ la birlikte sizlere tanıtmanın mutluluğunu yaşıyoruz ’’ dedi.



Saraç ise ‘’ Burada olmama vesile olan herkese öncelikle çok teşekkür ediyorum. Ben bugün hepinizden daha çok Maraşlıyım. Buraya geldiğimde gerçekten çok şaşırdım, böyle güzellikler gizli kalmış. Kentinizi ve mutfağınızı tanıtmak için elimden geleni yapacağım. Bu lezzetler hepimizin. Bugün Türkiye’de ilk defa Türkiye’de maraş acı pul biber yeme yarışması yapacağız. Onun dışında Maraş’a özgü birçok şifalı tarif vereceğim. Ağrı kesici romatizma merheminden kansızlığa karşı kan yapıcı ve güçlendirici macuna, kırışıklara, eklem ağrılarına ve kansere karşı iyi gelen Maraş’ın kelle paça çorbasından, sumak ekşisine kadar birçok şifalı tarifler hazırlayacağız‘’ ifadelerini kullandı.



En Acı Yarışma



Keyifli anların yaşandığı etkinlikte ayrıca maraş acı pul biber yeme yarışması da yapıldı. Eğlenceli bir o kadar da kıyasıya rekabetin olduğu yarışmada 2 dakikada coğrafi işaretli maraş acı pul biberini 45 gram ile en çok yiyen Adem Mağralı, birinci olurken biber şeklindeki yaka iğnesinin de sahibi oldu. Dereceye giren diğer kişilere de gümüş ve bronz biber verildi.



Maraş Altını Şov Yaptı



Kahramanmaraş’ın altını dondurma da şaha kalktı. Enfes keçi sütü ve salepin karışımıyla ortaya çıkan eşsiz lezzet maraş dondurması ile yapılan şov izleyenleri adeta büyüledi. Aynı zamanda ünlü doktor Saraç organizasyonda, C vitamini deposu, kanser riskini azaltan ve sağlığımıza daha birçok yararı olan Maraş biberi ile ağrı kesici, romatizmaya iyi gelen merhemin yanı sıra zayıflama çayı tarifini hem verdi.