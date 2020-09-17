Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası’ndan Dünya’ya ziyaret
Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Şahin Balcıoğlu, odanın yönetim kurulu üyelerinden oluşan bir heyetle DÜNYA’ya hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.
Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Şahin Balcıoğlu, odanın yönetim kurulu üyelerinden oluşan bir heyetle DÜNYA’ya hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Balcıoğlu’na eşlik eden KMTSO yönetim kurulu üyeleri Mikail Utlu, Ertuğrul Tanrıverdi ve Fatih Dinçer’den Kahramanmaraş heyeti, Yönetim Kurulu Başkanımız Hakan Güldağ ile Yazıişleri Müdürümüz Handan Sema Ceylan’a, kent ekonomisi hakkında bilgiler verdi. Heyet, özellikle Kahramanmaraşlı ihracatçıların işini kolaylaştıracak adımlar attıklarını kaydetti.