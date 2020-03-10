Kahramanmaraş Vergi Dairesi Başkanı Kaya'dan Kipaş Holding'e ziyaret

10 Mart 2020

Ali ESKALEN



Kahramanmaraş’ta Vergi Haftası etkinlikleri kapsamında; kurumlar vergisi rekortmenlerini ziyaret eden Kahramanmaraş Vergi Dairesi Başkanı İbrahim Kaya, Aksu Vergi Dairesi Müdür Yardımcıları Merve Durmuş ve Canan Yücel Temur, Gelir Uzmanı Atilla Başdemir, Kahramanmaraş’ta 2018 yılında en çok kurumlar vergisi ödeyen firmalar listesinde 3 şirketi ile yer alan Kipaş Holding’i ziyaret etti.



Listede ilk 5 içerisinde, Kipaş Holding bünyesindeki şirketi olan Kipaş Mensucat ve Kipaş Holding iştirakleri olan Akedaş Elektrik Dağıtım A.Ş ve Akedaş Elektrik Perakende Satış A.Ş yer aldı.



Bölgesinde ve Türkiye’de yaptığı yatırımlar ve sağladığı istihdamla adından söz ettiren Kipaş Holding, vatan görevi olarak gördüğü vergi yükümlülüğünü rekor kırarak yerine getirdi.

Kipaş Holding’e ziyaret gerçekleştiren Kahramanmaraş Vergi Dairesi Başkanı İbrahim Kaya, Kipaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Hanefi Öksüz 2018 yılı kurumlar vergisi ödüllerini takdim etti.



Ödül törenine; Kipaş Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Halil İbrahim Gümüşer, Kipaş Holding Mali Koordinatörü Derya Karaca, Kipaş Holding Muhasebe Grup Müdürü Muharrem Zabun ve Kipaş Holding Muhasebe Şefi Mahmut Kuzkaya katıldı.



Konuyla ilgili olarak bir açıklama yapan Kipaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı M. Hanefi Öksüz;“Kipaş Holding olarak ülke ekonomimize destek olmaya devam ediyoruz. Biz vergi borcunu vatan borcu olarak görüyoruz. Kazandığımızı hem devletimizle hem de insanımızla paylaşıyoruz. Gerek yaptığımız yatırımlarla, gerek sağladığımız istihdamla büyümeye ve gelişmeye devam ediyoruz. Bu gurur ve başarı, gecesini gündüzüne katarak çalışan Kipaş Holding Ailesi’nindir” dedi.