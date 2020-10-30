“Kahramanmaraş’ı ulaşımda örnek şehir yapmak istiyoruz”

30 Ekim 2020

ALİ ESKALEN-KAHRAMANMARAŞ

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, UNESCO Lansmanı ve Ulaştırma Çalıştayı için Kahramanmaraş’a geldi. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’ni ziyaret eden Karaismailoğlu, “Büyükşehir Belediye Başkanımıza çalışmalarında kolaylıklar diliyorum. Kahramanlığın destanını yazan şehrimizi kusursuz bir ulaşım ağıyla donatıp, örnek bir şehir haline getirmek istiyoruz” dedi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’nu makamında ağırladı. Bir dizi program gerçekleştirmek üzere Kahramanmaraş’a gelen Bakan Karaismailoğlu’nun ilk durağı Büyükşehir Belediyesi oldu. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, AK Parti İl Başkanı Ömer Oruç Bilal Debgici, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekilleri Habibe Öcal, İmran Kılıç, Ahmet Özdemir ve Cihat Sezal, ilçe belediye başkanları ve bakanlık yetkililerinin katıldığı görüşmede şehir genelinde devam eden yatırımlar değerlendirildi.

Karaismailoğlu, “Kahramanmaraş’ta yatırımlarımızla ilgili değerlendirmeyi Ulaşım Çalıştayı’nda gerçekleştireceğiz. Hedefimiz ili kusursuz bir ulaşım ağıyla donatıp örnek bir şehir haline getirmek. Büyükşehir Belediye Başkanımıza kolaylıklar diliyorum” dedi.

UNESCO lansmanı

Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “Sayın Bakanımız Adil Karaismailoğlu’nu şehrimizde ağırlamaktan büyük memnuniyet duyuyoruz. Bakanımızın katılımıyla UNESCO lansmanımızı gerçekleştirdik. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımızın şehrimiz genelinde çok önemli çalışmalar var. Bu yatırımlarla da ilgili son durumu hemşerilerimizle paylaşacağız. Sayın Bakanımıza tekrar nazik ziyaretleri için şehrim ve hemşerilerim adına teşekkür ediyorum” diye konuştu.