Kahramanmaraş'ta 2020 yılı şeker pancarı alım kampanyası başladı

23 Eylül 2020

Afşin Ziraat Odası Başkanı İbrahim Emiroğlu, kentte 2020 yılı şeker pancarı alım kampanyasının başladığını bildirdi.

Emiroğlu, yazılı açıklamasında, şeker pancarı çiftçilerinin sezonda herhangi bir aksilikle karşılaşmaması için çalıştıklarını belirtti.

Fabrikaya teslim edilen ürünlerin şeker oranının takibi için oda tarafından gözlemci görevlendirildiğini aktaran Emiroğlu, "İlçede 18 bin 500 dekar alanda şeker pancarı üretimi gerçekleştiriliyor. Bu dönem ilçemize 142 bin ton şeker pancarı kotası ayrıldı." ifadesini kullandı.

Emiroğlu, çiftçilerin mağdur olmaması için çaba gösterdiklerinin altını çizerek, "Gözlemcimiz çiftçilerimizin teslim etmiş olduğu şeker pancarlarının şeker oranını büyük bir itina ve titizlikle kontrol edecek olup, gerçek polar oranlarını düzenli bir şekilde yapacak." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA