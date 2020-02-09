KalDer Bursa, 2020-2022’de görev yapacak yönetimi belirledi

09 Şubat 2020

Esra ÖZARFAT

BURSA - KalDer Evi’nde gerçekleştirilen olağan genel kurulda görev süresi dolan başkan Erdal Elbay, koltuğu Emin Direkçi’ye bıraktı. KalDer üyelerinin katıldığı genel kurulda açık oylama ile yapılan seçime tek aday olarak giren Emin Direkçi oy birliğiyle KalDer Bursa Şubesi’nin 2020-2022 dönem başkanı oldu. Seçimin ardından konuşan Direkçi, KalDer Bursa Şubesi’nin hayata geçirdiği projeler ve kente katkılarıyla bir dernekten fazlası olduğunu vurguladı. KalDer Bursa Şubesi olarak kadınların temsil gücünün artmasına önem verdiklerine işaret eden Direkçi, yönetim ve denetim kurulunda ikişer kadın üyenin görev yapacağını kaydetti. Emin Direkçi, 11 Şubat Salı günü yapılacak ilk yönetim kurulu toplantısında görev dağılımını yapacaklarını duyurdu. Emin Direkçi başkanlığındaki yeni yönetim kurulunda Adil Okumuşoğlu, Ahmet Yağcı, Kutlu Şahin, Orçun Sarıca, Serkan Ürkmez ile Şirzat Karayel yer aldı.