KalDer’de ‘İş Sağlığı ve Güvenliğinde Risk Yönetimi’ tartışıldı

14 Haziran 2019

BURSA (DÜNYA) - Konusunda uzman isimlerin yer aldığı panelin açılış konuşmaları KalDer Bursa Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Elbay ve KalDer Sağlıkta Kalite Uzmanlık Grubu Lideri Bülend Özbilgin tarafından yapıldı.

KalDer Bursa Şube Başkanı Erdal Elbay; “KalDer, iş ve yaşam kalitesi için 30 yıla yakın zamandır ülkemizde çalışmalarını sürdürmektedir. KalDer, kalite kavramını özel sektörün tekelinden çıkarıp kamu kurumlarına cesaret vererek, hızla onları da kalite dünyasına dahil etmiştir. KalDer’in düzenlediği etkinlikler, eğitimler geniş kitlelerce takip edilmektedir. KalDer Bursa olarak biz de 21 yıldır kentimizde üye ve gönüllerimizin desteği ile bu yönde çalışmalar gerçekleştiriyoruz” dedi.

Açılış konuşmalarının ardından panelde konuşmacıların sunumları yer aldı. Panelde A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı Bilirkişi Gülten Yakar ‘Risk Yönetimi Ve Değerlendirilmesi’ konulu sunumuyla, TOFAŞ İş Yeri Hekimi Dr. Bülent Aslanhan ve TOFAŞ WCM Sağlık Lideri Dr. Serap Erkula ‘İş Yerlerinde Yedi Adımda Dünya Standartlarında Sağlık Organizasyonu’ sunumuyla katılımcılarla bilgi ve deneyimlerini paylaştı.