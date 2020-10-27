KalDer’in Erciyes Mükemmellik Zirvesi’nde yeni normal konuşuldu

27 Ekim 2020

KAYSERİ-DÜNYA

KalDer Genel Merkez koordinasyonunda, KalDer Kayseri Temsilciliği tarafından organize edilen 6. Erciyes Mükemmellik Zirvesi, pandemi nedeniyle ilk kez online olarak gerçekleştirildi. “Yeni Normal Yine Normal Mi” ana teması ile gerçekleşen zirvede, iş ve akademi dünyasından saygın isimlerin konuşmacı olarak yer aldı.

Defne Sarısoy’un sunuculuğunu üstlendiği zirvenin açılış konuşmalarını KalDer Kayseri Temsilciliği İstişare Kurulu Başkanı Erkut Korkmaz yaptı. Yeni normalle birlikte iş dünyasından her seviyeden çalışanın ve her seviyedeki liderin yeni yetkinlikler kazanması gerektiğini vurgulayan Erkut Korkmaz, güvenilen becerilerin unutulması ve bir dönüşümle güçlendirilmesi gerektiğini belirtti. Korkmaz, önümüzdeki süreçte adaptasyonun, dayanıklılığın ve sürdürülebilirliğin öneminden bahsetti ve yeni iş yapış biçimlerine yönelmenin önem taşıdığını vurguladı.

Zirvenin özel oturum konuşmacıları, BigChefs Kurucu Ortağı ve CEO’su Gamze Cizreli ve Fark Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahu Kuşoğlu Serter oldu. İki ayrı panel oturumuyla gerçekleşen zirve, 670 katılımcı tarafından izlendi. Ekonomi Gazetecileri Derneği (EGD) Başkanı ve TGRT Ekonomi Haberleri Müdürü Celal Toprak moderatörlüğünde gerçekleşen, “Yeni İş Yapma Biçimleri” konulu panel konuşmacıları Kayseri Ulaşım AŞ. Genel Müdürü ve Uluslararası Toplu Taşımacılar Birliği Bireysel Taşımacılık Başkanı Feyzullah Gündoğdu ile Tempo Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Cemal Akar oldu. “Yeni gelecek Yönetimi” başlıklı KASKİ Genel Müdürü Doç. Dr. Özgür Özdemir moderatörlüğünde gerçekleşen 2’nci panelde, oturum konuşmacıları arasında Alternatifbank Bilgi Teknolojileri, Operasyon ve Dijital Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Esra Beyzadeoğlu ve Vaillant Demirdöküm Kalite Direktörü Gökan Akınyer aldı.

“İçindeki Aşkı Dışarı Çıkar” başlığı ile özel oturum konuşmacısı olan BigChefs Kurucu Ortağı ve CEO’su Gamze Cizreli, bu oturumda başarı ve başarısızlık hikâyelerini paylaştı. Cizreli, hayatı boyunca deneyimlediği başarısızlıkları bir motivasyon kaynağı ve itici güç olarak gördüğünü belirtti. Girişimciliğin öğrenilebilir olsa da doğuştan gelen bazı özelliklerin bunu tetiklemesi gerektiğini ifade eden Cizreli, kendisinin de doğuştan gelen girişimcilik ruhundan güç alarak yola çıktığını söyledi. Gamze Cizreli, başarısızlık tecrübelerinin başarıya giden yolu nasıl açtığını aktardığı konuşmasında girişimcilere önerilerini sıraladı. Gerçekleştirdiği ilk girişiminin başarısızlıkla sonuçlanması sonrası, BigChef yolculuğunun nasıl başladığını aktaran Cizreli, kadın üreticilerle yaptıkları işbirliklerinin ve yeni dönemde gerçekleştirdikleri inovatif çalışmalarını da dile getirdi.