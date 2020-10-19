KalDer’in Erciyes’teki 6'ncı zirvesi online yapılacak

19 Ekim 2020

HİLAL SÖNMEZ-KAYSERİ

Türkiye Kalite Derneği (KalDer) Kayseri Temsilciliği, geleneksel olarak her yıl düzenlediği Erciyes Mükemmellik Zirvesi’ni altıncı kez yapmaya hazırlanıyor. KalDer’in, iş dünyası, akademi ve sektör profesyonellerini bir araya getirdiği Erciyes Mükemmellik Zirvesi’nin bu yılki konsepti “Yeni normal yine normal mi?” başlığında olacak. COVID-19 tedbirleri kapsamında bu yıl ilk kez online platformda gerçekleşecek olan zirve 22 Ekim’de yapılacak. Zirvenin özel oturum konuşmacıları arasında Fark Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve Arya Woman Kurucusu Ahu Serter Kuşoğlu ve Big Chefs Kurucusu Gamze Cizreli de bulunuyor.

KalDer Kayseri Temsilcisi Latife Sönmez Şahin, “Kayseri’de KalDer’in bir temsilciliğinin olması, Kayseri’deki işletmeler için büyük bir fırsat oluşturuyor. KalDer, EFQM Modeli’ni Türkiye’de uygulayabilecek tek kurum. Geleneksel olarak düzenlediğimiz Erciyes Mükemmellik Zirvesi’yle de yıl içinde yaptığımız çalışmaları destekliyoruz. Bu yıl ilk kez online olarak düzenleyeceğimiz zirvenin, önceki yıllarda olduğu gibi katılımcılara büyük katkı sağlayacağına inanıyoruz” dedi.