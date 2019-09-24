“Kalıpçılık alt değil, ana sektör olmalı”

24 Eylül 2019

BURSA (DÜNYA) - Ulusal Kalıp Üreticileri Birliği (UKUB) tarafından, “Yerli Kalıp Güçlü Sanayi” teması ile bu yıl 9.’su düzenlenen Ulusal Kalıp Zirvesi’nde sektör tüm yönleri ile masaya yatırıldı. Zirvede bir sunum yapan Küçükoğlu Holding Sanayi Grup Başkanı Tolga Türkaslan, 2018 yılında ana sektör grubunda yer alan sanayi sektörünün 136,5 milyar dolar, tarım sektörünün 22,5 milyar dolar, madencilik sektörünün de 4,5 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdiğine vurgu yaptı. Tolga Türkaslan, “Aynı yıl 2 milyar dolar ihracat yapan kalıpçılık sektörü, ana sektör olan sanayinin; otomotiv, konfeksiyon, kimyevi maddeler, çelik, elektrik-elektronik gruplarının alt sektörü olarak karşımıza çıkıyor. Dünyaya baktığımızda, gelişmiş ülkelerde kalıpçılık ana sektör grubu olarak görüyoruz. Bizim asıl hedefimiz Türkiye’de kalıpçılık sektörünü ana sektör konumuna getirmek olmalıdır. Türk Kalıbı markasını oluşturmalı ve stratejilerimizi bu şekilde belirlemeliyiz” dedi.

“Hızlıca stratejilerimizi belirlemeliyiz”

Dünya genelinde kalıpçılık sektörünün Çin, ABD ve Japonya’nın hâkimiyeti altında olduğunu, Almanya ve Güney Kore’nin de pazarda etkili olduğuna dikkat çeken Tolga Türkaslan, dünya kalıpçılık sektörünün toplam cirosunun yaklaşık 80 milyar Euro olduğunu ve sektörün yüzde 6 büyüme eğiliminde olduğuna dikkat çekti. Türkaslan, “2 milyar Euro civarında olan Türk kalıp sektörü bu dilimini hızla büyütüyor. Büyümenin kalıcı olması için zaman kaybetmeksizin önce rakiplerimize göre eksiklerimizi giderip, sonrasında öne geçme stratejilerimizi hazırlamalıyız” diye konuştu.

“Kalıpçılık stratejik sektör olmalı”

Kalıpçılığın artık inovasyonu ve tasarım sürecini katma değere dönüştüren en önemli tamamlayıcı süreç olduğuna işaret eden Tolga Türkaslan, sektörün gelişmiş ülkelerde stratejik sektör olarak belirlendiğine dikkat çekti. Türkaslan şunları söyledi; “Biz de bunu yapmak zorundayız. Kalıpçılığın her aşaması özellikle alıştırma ve devreye alma etabını geliştirmemiz gerekiyor. Türkiye’de 50 üzeri çalışanın olduğu firma sayımız sadece yüzde 9’dur. Bu şekilde sektörümüz geliştirmemiz çok zor. Yapmamız gereken şey, Türk kalıbı markasını güçlendirmek olmalıdır. Rekabet yerine işbirliğine ağırlık vermeliyiz ve ortak pazarlama faaliyetlerini arttırmalıyız. Almanya modelinin yetenek gelişimi açısından kurgulamalıyız. Çin modelini pazar geliştirme ve maliyetleri azaltma çalışmalarında kullanmalıyız. Mühendislik yetkinliğinin nitelik ve nicelik olarak her alanda arttırmalıyız. Geniş makine parkurlarının oluşturmalı ve ortak kullanım organizasyonlarını yapılandırmalıyız. Ekosistemin oluşturulması ve ortak kuralların belirlenmesi gerekmektedir.”

“Üretim yaptığımız sektörlere desteğimiz sürecek”

Küçükoğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Küçükoğlu da sektörün Türkiye’de özellikle son 20 yıl içinde büyük bir gelişim gösterdiğini ve kalıpçılık sektörünün başta otomotiv olmak üzere pek çok sektör için önem taşıdığını dile getirdi. Küçükoğlu, “UKUB’un sektörün gelişmesi için yaptığı çalışmaları desteklemek gerektiği düşüncesi ile bu yıl düzenlenen zirvenin altın sponsoru olduk. Holdingimizin 2025 Staretejik Planı çerçevesinde faaliyet gösterdiğimiz tüm sektörlere destek olmak öncelikli hedeflerimizdendir” değerlendirmesini yaptı.