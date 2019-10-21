Kalkınma ajansları sosyal girişimcilik için buluştu

21 Ekim 2019

BURSA (DÜNYA) - Ankara Kalkınma Ajansı (ANKARAKA), Çukurova Kalkınma Ajansı (ÇKA) ve Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) yetkilileri sosyal girişimcilik için BEBKA Genel Sekreterliği’nde buluştu.

BEBKA Planlama, Programlama ve Koordinasyon Birim Başkanı Elif Boz Ulutaş ve Uzman Serhat Karasungur, sosyal girişimcilik alanında ajansların yürüttüğü faaliyetler hakkında tecrübe paylaşımında bulunurken, ajanslar bu konuda birlikte gerçekleştirebilecekleri ortak projeler hakkında fikir alışverişinde bulundu.

Toplantının ardından, Bursa’da sosyal girişimcilik alanında başarılı olmuş iyi uygulama örnekleri arasında yer alan Nilüfer İnovasyon Merkezi ziyaret edildi. Ardından ajans uzmanları, disiplinler arası ve işbirlikçi yeni nesil üretim merkezi ve ortak çalışma alanı olarak kurulan Nexlab ziyaret ederek faaliyetlerini yakından inceleme fırsatı yakaladı.

Son olarak da katılımcılar Ermetal Teknolojik Eğitimler Vakfı’nı (ERTEV) ziyaretinde vakıf kurucusu Fahrettin Gülener’den çocukların hayal güçlerini üretime dönüştürme becerilerine katkı sağlamayı amaçlayan BenMaker ile gençlerin mesleki ve teknik becerilerini geliştirmeyi amaçlayan ERTEV hakkında bilgileri birinci ağızdan dinlediler.