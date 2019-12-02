Kalkınma ajanslarının gündemi akıllı uzmanlaşma

02 Aralık 2019

BURSA (DÜNYA) - BEBKA Genel Sekreterliği’nde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi ve Verimlilik Genel Müdürlüğü Uzmanı Gözde Bosnalı ile Çukurova Kalkınma Ajansı, Doğu Marmara Kalkınma Ajansı, İzmir Kalkınma Ajansı ve Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı yetkilileriyle bir araya gelen BEBKA Uzmanları, Akıllı Uzmanlaşma istişare toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya BEBKA Genel Sekreteri İsmail Gerim de katıldı.

Toplantıda TR41 Bölgesi Yenilik ve Akıllı Uzmanlaşma Stratejisi hakkında yürütülen çalışmalar, katılımcı ajansların faaliyetleri, 2020 yılında hayata geçirilmesi planlanan projeler ile önümüzdeki dönemde ajanslar arasında yapılabilecek işbirlikleri masaya yatırıldı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi ve Verimlilik Genel Müdürlüğü Uzmanı Gözde Bosnalı da, Bakanlığın faaliyetleri ve 2020 çalışmaları hakkında, Ajans uzmanlarına bilgiler verdi.

İki gün boyunca süren programda, Bursa’da akıllı uzmanlaşma konusunda başarılı örnekler arasında yer alan; Bursa Teknik Üniversitesi bünyesinde faaliyet gösteren Bursa Teknoloji Transfer Ofisi, Bursa Model Fabrika ile BEBKA desteği ile kurulan Tekstil ve Teknik Tekstil Mükemmeliyet Merkezi ve Enerji Verimliliği Merkezi’ni de ziyaret eden yetkililer, bu kurumların faaliyetlerini yakından inceleme fırsatı yakaladılar.